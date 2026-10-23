Американский стартап Warhound займется созданием генетически модифицированных служебных собак для армии, полиции и экстренных служб. Разработчики намерены снизить риск наследственных заболеваний у животных, улучшить их выносливость, скорость и обоняние. Проект стартовал с финансированием в $200 млн, а инвесторы оценили компанию в $1,2 млрд.

Kamran Abdullayev, Unsplash

Идея Warhound принадлежит Бену Ламму, сооснователю биотехнологической компании Colossal Biosciences, и Палмеру Лаки, основателю оборонного стартапа Anduril. При этом Лаки не владеет долей в новом бизнесе, в отличие от Colossal Biosciences, которая также предоставит проекту свои технологии. Возглавил Warhound Дэвид Спирк, ранее занимавший должность директора по данным Министерства обороны США. Среди инвесторов стартапа — венчурные фонды Sequoia и 8VC, а также In-Q-Tel, связанная с американскими разведывательными ведомствами.

По данным Warhound, более 80% служебных собак американской армии закупают в Европе, но даже после отбора и подготовки пригодными к службе признают менее половины приобретенных животных. Компания намерена снизить зависимость от иностранных поставщиков и наладить разведение собак с характеристиками, которые помогут им справляться со сложными и опасными задачами. Речь идет, в частности, о поиске взрывчатки, обнаружении угроз и участии в специальных операциях, где возможности людей и техники ограничены.

Идея проекта появилась после того, как Ламм и Лаки обсудили нехватку служебных собак. Изучая существующие программы разведения, Ламм обнаружил, что многие животные не проходят подготовку в том числе из-за наследственных проблем со здоровьем. Среди них — нарушения зрения, предрасположенность к раку, дисплазия тазобедренных суставов и мышечная атрофия.

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Warhound намерена использовать генетическое редактирование, чтобы снизить риск наследственных заболеваний и улучшить качества, важные для службы, — прежде всего выносливость, скорость и обоняние. За основу возьмут бельгийских малинуа и немецких овчарок — породы, которые уже широко используются в армии и полиции. Команда проекта собирает образцы клеток наиболее подходящих животных и сохраняет их в специальном хранилище — биобанке. В дальнейшем специалисты намерены редактировать отдельные гены, чтобы получить собак с нужными характеристиками.

Но одной генетикой проект не ограничится. Anduril планирует оснастить собак защитной экипировкой и специальным оборудованием, а также разработать программное обеспечение для их проводников. Например, бронежилеты со встроенными датчиками смогут передавать кинологам информацию об обстановке во время операций. Также предусмотрены защитные очки и средства защиты слуха. По замыслу разработчиков, такое оснащение поможет людям лучше координировать действия с собаками и снизит риски для обеих сторон.

Для клонирования собак Warhound будет сотрудничать с Viagen — дочерней компанией Colossal Biosciences, которая специализируется на воспроизводстве животных с помощью этой технологии. Клонирование позволит получать потомство от собак, уже показавших высокие результаты на службе, а генетическое редактирование должно помочь изменить отдельные наследственные признаки. По словам Ламма, первые щенки должны родиться в начале 2027 года, а в течение ближайших двух лет компания рассчитывает подготовить животных к службе. Впрочем, пока это лишь предварительные сроки: готовых к работе генетически модифицированных собак стартап еще не представил.

Сколько будут стоить такие собаки, в Warhound пока не определили. Компания рассчитывает поставлять их Министерству обороны США, военным подразделениям, полиции и службам экстренного реагирования. По словам Ламма, представители стартапа уже обсудили проект с рядом государственных структур, однако подписанных контрактов на поставку животных пока нет.

В Warhound подчеркивают, что даже генетически модифицированным собакам потребуется обычная дрессировка. Их будут обучать по тем же принципам, что и других служебных животных, а работать с ними смогут только подготовленные специалисты. Компания сотрудничает с Американским гуманным обществом, которое должно сертифицировать программу подготовки животных. После завершения службы собак рассчитывают передавать в специальные программы, помогающие им найти новых хозяев или воссоединиться с прежними проводниками.

Colossal Biosciences известна своими проектами по восстановлению признаков вымерших видов, в том числе мамонта и птицы додо. В Warhound компания выступает не только технологическим партнером, но и совладельцем бизнеса, предоставляя стартапу свои разработки в области генетики и клонирования. Теперь эти технологии собираются применить для создания служебных собак с улучшенными характеристиками. Однако насколько успешным окажется такой подход, пока неизвестно: животных с обещанными возможностями Warhound еще не представила.

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