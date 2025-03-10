Американский сервис HeyGen представил новую функцию для создания продающих видео в социальных сетях с помощью ИИ-аватаров. Компания разработала библиотеку из сотен виртуальных персонажей, которые помогают создавать вертикальные рекламные ролики в стиле пользовательского контента. Технология поддерживает русский язык и позволяет бизнесу, как утверждают разработчики, увеличить производство рекламных видео в несколько раз.

Фото: HeyGen

Платформа предлагает широкие возможности настройки: пользователи могут выбрать голос аватара, задать эмоции, тон и скорость речи. Для генерации видео необходим только сценарий — его можно написать самостоятельно, а можно доверить встроенной в сервис текстовой нейросети. Также платформа позволяет клонировать голос из загруженного аудио для создания более персонализированных роликов.

Во встроенном редакторе можно обрезать ролики, добавлять субтитры, дополнительные видео или изображения из библиотеки. Система также позволяет использовать несколько аватаров для озвучки одного текста.

HeyGen предлагает всем желающим подать заявку на бета-тестирование новой функции. Участники получат месяц бесплатного доступа к новым возможностям и помощь в создании одного рекламного видео.

Ранее российская компания Narrators Productions представила сервис с ИИ-аватарами для бизнеса. Цифровые копии людей можно использовать в маркетинге, корпоративной коммуникации, обучении персонала, интерактивных стендах, а также при взаимодействии с подписчиками в соцсетях.