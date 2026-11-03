Американская компания Vera Health привлекла $28,5 млн в рамках инвестиционного раунда Series A. Средства направят на развитие ИИ-приложения, которое помогает медицинским специалистам находить актуальную информацию и ориентироваться в научных данных при работе с пациентами.

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Платформа Vera Health использует базу из более чем 60 млн научных публикаций, клинических рекомендаций, экспертных заключений и инструкций к лекарственным препаратам. На их основе ИИ формирует ответы на медицинские вопросы и подкрепляет их ссылками на первоисточники.

Особенность сервиса — система оценки достоверности информации. Ответы сопровождаются цветовой маркировкой, которая показывает уровень научной доказательности. Например, красный цвет сигнализирует об ограниченности имеющихся данных: вывод может основываться на небольшом исследовании или единичном клиническом случае.

Таким образом, платформа не просто предлагает готовые ответы, но и помогает специалистам оценивать надежность информации, на которой они основаны.

По словам сооснователя Vera Health Максима Аллуша, медицинские знания развиваются слишком быстро, чтобы отдельный специалист мог самостоятельно отслеживать все новые исследования. При этом универсальные ИИ-инструменты могут представлять недостаточно подтвержденные выводы как достоверные факты. Поэтому одна из задач компании — сделать неопределенность и ограничения научных данных понятными для пользователей.

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Сейчас приложением пользуются более 800 тыс. медицинских специалистов в 190 странах. Платформа анализирует международные исследования, но при этом учитывает рекомендации, актуальные для конкретного региона.

Новые инвестиции Vera Health планирует направить на дальнейшее развитие платформы, выход на дополнительные рынки и расширение сотрудничества с медицинскими ассоциациями, научными издательствами и системами здравоохранения.

С учетом нового раунда общий объем привлеченных компанией инвестиций достиг $32 млн.

Vera Health развивает направление медицинского ИИ, в котором важна не только скорость получения ответа, но и его научная обоснованность. Такой подход позволяет специалистам работать с большим объемом медицинских исследований и оценивать надежность информации, не полагаясь исключительно на готовые ответы искусственного интеллекта.

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