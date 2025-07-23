Американские потребители в скором времени столкнутся с рекордным подорожанием электроэнергии. Росту цен способствуют стремительно растущий спрос со стороны дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта, и хронические задержки в строительстве новых электростанций.

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По данным оператора энергосистемы PJM, который обслуживает 13 штатов и столичный округ Колумбия, оптовая стоимость электроэнергии достигла беспрецедентного уровня. В ходе последнего аукциона цена за 1 мегаватт-день составила $329,17, что на 22% больше показателей прошлого года. Общая стоимость закупок электроэнергии на период с июня 2026 по май 2027 года оценивается в $16,1 млрд.

Эксперты прогнозируют, что рост оптовых цен неизбежно отразится на кошельках простых потребителей. По разным оценкам, счета за электроэнергию могут увеличиться на 1−5%. Представители энергетической отрасли признают, что такая ситуация создает значительную нагрузку на бюджеты домохозяйств.

Попытки регуляторов стабилизировать ситуацию пока не приносят желаемого результата. Введенные в начале года ценовые ограничения — «ценовой коридор» от $175 до $325 за мегаватт-день — не смогли сдержать стремительное подорожание. Особую озабоченность вызывает тот факт, что текущая динамика не соответствует предвыборным обещаниям Дональда Трампа о сокращении энергетических расходов населения.

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. Дата-центры, расположенные в «аллее данных» штата Вирджиния (крупнейшем мировом кластере подобных объектов), потребляют все больше электроэнергии.

Параллельно энергосистема сталкивается с другими вызовами: устареванием существующих мощностей (до 30% которых могут быть выведены из эксплуатации к 2030 году) и бюрократическими препонами при подключении новых объектов.

Несмотря на рекордные инвестиции в модернизацию энергетической инфраструктуры, отраслевые аналитики сходятся во мнении, что без радикальных мер по ускоренному строительству новых генерирующих мощностей американцев ждет дальнейший рост счетов за электроэнергию.