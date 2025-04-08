В Интернете активно обсуждают «лютоволков» — вымерший вид доисторических волков, которые когда-то обитали в Северной Америке и были представлены в фэнтезийном сериале «Игра престолов». Можно подумать, что это работа ИИ, однако ученым на самом деле удалось воскресить особь из ледникового периода.

Ремус в возрасте 5 месяцев. Изображение: Роберт Кларк, TIME

Опираясь на генную инженерию и сохранившуюся древнюю ДНК, ученые Colossal расшифровали геном ужасного волка (dire wolves), переписали генетический код обычного серого волка, чтобы он соответствовал ему, и, используя домашних собак в качестве суррогатных матерей, произвели на свет Ромула, Ремуса и их сестру Кхалиси.

«1 октября 2024 года впервые в истории человечества компания Colossal успешно восстановила некогда исчезнувший вид, — говорится в официальном пресс-релизе компании. — Инновации Colossal в области науки, технологий и охраны природы позволили достичь того, чего никогда ранее не удавалось: возродить вид из нулевой популяции».

Ремус в возрасте 5 месяцев, в настоящее время весит 36 кг, ожидаемый вес взрослого — 70 кг. Эндрю Цукерман, Colossal Biosciences

Процесс воскрешения лютоволков был сложным. Colossal Biosciences установила связь с различными музеями в США, чтобы получить образцы с ДНК вымерших животных. В ходе поисков специалисты нашли череп возрастом 72 тыс. лет в Айдахо и зуб возрастом 13 тыс. лет в Огайо.

Ученые использовали прошлые исследования генетического секвенирования, чтобы сделать всего 20 уникальных точных правок среди 2,5 млрд пар оснований в клетках серого волка. Затем они прибегли к помощи суррогатных матерей-собак, чтобы на свет появились генетически модифицированные щенки серого волка.

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Мэтт Джеймс, главный специалист по животным в зоопарке Colossal, который наблюдал за беременностью и родами, рассказал New York Times, что когда щенки появились на свет, он сразу понял, что все прошло успешно.