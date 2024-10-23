Себастьян Фидороу бросил работу венчурного капиталиста после звонка от Marble, студии стартапов, расположенной в Париже. Ученый Стивен Барди искал помощи в создании компании, которая будет удалять углекислый газ непосредственно из атмосферы — то, что специалисты называют прямым забором воздуха, или DAC, сообщает TechCrunch.

«Они предложили создать компанию, которая будет заниматься DAC, и я сказал: “Нет, ни за что. Я не буду заниматься этим направлением”, — сказал Фидороу в интервью TechCrunch — Я не хотел инвестировать в DAC». Но он сохранил непредвзятость и встретился с Барди. После нескольких встреч со своим соучредителем он изменил свое мнение. «Как только мы покопались в цифрах, как только мы провели технико-экономическую оценку, это стало для меня точкой переключения».

Фидороу и Барди основали компанию Aerleum в 2023 году, чтобы усовершенствовать технологию DAC, над которой работал Барди. Большинство компаний, занимающихся разработкой DAC, сосредоточены на улавливании углекислого газа, разрабатывая, по сути, большие губки, способные впитывать углекислый газ из атмосферы. Это нелегко и недешево: даже при сегодняшних повышенных уровнях CO2 составляет всего 0,04% воздуха, которым мы дышим.

После улавливания углекислого газа многие стартапы DAC должны найти на него покупателя. Они могут сжимать его и продавать нефтяным компаниям, которые закачивают его в пласты, чтобы выжать из них больше нефти, тем самым сводя на нет его роль в борьбе с изменением климата. Или же они могут продать его компании, занимающейся секвестрацией, которая просто закачивает его глубоко в землю для хранения. Другие компании могут продавать его химическим компаниям, которые транспортируют его на свои предприятия и превращают в другие соединения.

«Должны ли мы проходить через все эти этапы, или мы можем просто обойти некоторые из них? — сказал Фидороу, описывая свой и Барди ход мыслей. — Где у вас больше всего энергетических потерь? Это было в середине, на промежуточных этапах, где нужно растворить CO2, сжать его и транспортировать».

Чтобы исключить эти этапы, компания Aerleum разработала материал, который в ходе двухступенчатого процесса поглощает углекислый газ и превращает его в другое соединение. Первая цель стартапа — метанол, спирт, который можно сжигать в качестве топлива на грузовых судах или использовать в качестве ингредиента для производства других химических веществ, в том числе авиационного топлива. По словам Фидороу, запатентованный материал похож на губку, а внутри пор находится катализатор, способствующий химическим реакциям, которые проводит Aerleum.

Чтобы улавливать углекислый газ, Aerleum помещает материал в своеобразную коробку, через которую проходит воздух. Как только материал насыщается углекислым газом, технология закрывает коробку и начинает закачивать в нее водород. Водород вступает в реакцию с углекислым газом, в результате чего образуется газообразный метанол. Метанол откачивается из бокса и очищается.

На данный момент Aerleum сосредоточена на использовании CO2, который уже находится в атмосфере, но Фидороу сказал, что компания провела испытания с использованием до 15% углекислого газа, поэтому возможно, что материал может быть использован для улавливания газа, образующегося в некоторых промышленных процессах.

Для создания пилотного образца своего устройства DAC компания Aerleum привлекла $6 млн в виде начального финансирования от 360 Capital и HTGF при участии Bpifrance, Marble и Norrsken.

В ближайшей перспективе компания надеется, что сможет производить метанол по своей технологии по цене менее $1,2 тыс. за метрическую тонну. В настоящее время стоимость метанола для покупателей колеблется от $380 до $780 за метрическую тонну в зависимости от их местонахождения.

По словам Фидороу, через пять лет они хотят сократить эту цену почти вдвое — до $650 за метрическую тонну. «Именно тогда мы станем суперконкурентоспособными, даже по сравнению с ископаемым топливом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что проект Solid Carbon предполагает использование плавучих платформ для впрыскивания углекислого газа в базальтовые породы на дне океана с целью его удержания и удаления из атмосферы. Ученые уверены, что такой подход обеспечит надежное и безопасное хранение углерода, предотвращая его повторное поступление в атмосферу и сокращая тем самым воздействие парниковых газов на изменение климата. Для воплощения этой идеи необходимо около $60 млрд, чтобы протестировать прототип в море.