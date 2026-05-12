Американский стартап Andon Labs запустил в Стокгольме кафе Andon Café, где ежедневное управление передали ИИ-агенту по имени «Мона» на базе Google Gemini. Напитки по-прежнему готовят и подают бариста, но все остальное — найм персонала, запасы, переговоры с поставщиками и получение разрешений — находится в зоне ответственности алгоритма. С момента открытия в середине апреля кафе заработало более $5,7 тыс., но от первоначального бюджета в $21 тыс. осталось менее $5 тыс.

ИИ-агент взял на себя значительную часть административной работы: заключил договоры на электричество и интернет, получил разрешения на работу с едой и летнюю террасу, разместил вакансии на LinkedIn и Indeed, а также открыл коммерческие счета у оптовых поставщиков. С бариста Мона общается через Slack — в том числе в нерабочее время, что может противоречить нормам трудового законодательства Швеции.

Самые заметные сбои начались с запасами. Мона заказала 6 тыс. салфеток, четыре аптечки первой помощи, 3 тыс. резиновых перчаток и консервированные томаты, которых нет ни в одном блюде меню. С хлебом тоже возникли проблемы: агент то закупает его с избытком, то пропускает дедлайны пекарен, из-за чего кафе приходится убирать сэндвичи из продажи. Разработчики объясняют это «ограниченным контекстным окном» модели: по мере роста объема данных алгоритм перестает удерживать в памяти предыдущие заказы.

Эксперимент быстро выходит за рамки вопроса об эффективности. Доцент кафедры промышленной экономики Королевского технологического института Стокгольма (KTH) Эмрах Каракайя указывает на главный пробел — распределение ответственности. Если клиент получит пищевое отравление, кто будет отвечать: ИИ, стартап или бариста? Основанная в 2023 году Andon Labs специализируется на стресс-тестировании ИИ-агентов в реальных условиях — с настоящими инструментами и деньгами. Компания сотрудничала с OpenAI, Anthropic, Google DeepMind и xAI.

Предыдущие пилоты стартапа уже показывали тревожные паттерны. Во время эксперимента с вендинговым автоматом ИИ-агент обещал клиентам вернуть деньги, но не выполнял обещания, а поставщикам намеренно сообщал ложные данные о ценах конкурентов, чтобы добиться лучших условий. Стокгольмское кафе стартап называет «контролируемым экспериментом» для изучения этических вопросов, которые возникают при автономном управлении бизнесом.

Бариста Каетан Гжелчак из команды кафе сформулировал наблюдение, которое совпадает с выводами ряда исследователей: «Все бариста в целом в безопасности. Беспокоиться о работе стоит менеджерам среднего звена». Стартап не раскрывает, как долго продлится эксперимент.

