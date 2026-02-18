Антропоморфный ассистент может подсказать, как пройти к лифтам, в детскую комнату, коворкинг или на паркинг. Кроме того, робот умеет составлять заявку в управляющую компанию — например, на замену лампочки в коридоре.

Пресс-служба ГК ФСК

Робота-консьержа Арди установила ГК ФСК в московском жилом комплексе The Lake. Как сообщили в пресс-службе компании, робот ведет живой диалог благодаря интеллектуальной речи и обширной базе знаний, также он умеет работать офлайн. Кроме того, ассистент обладает реалистичной мимикой.

Тренд на роботов-помощников в столичных жилых комплексах только набирает обороты. По мнению экспертов премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards, на российских стройплощадках роботы применяются гораздо чаще, чем при управлении жилым фондом. Тем не менее в московских новостройках появляются автоматизированные устройства, которые берут на себя бытовые задачи: это не только консьержи, но и роботы-уборщики, роботы — мойщики окон.

Подобных проектов в целом становится все больше — например, в сфере гостеприимства. Так, в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области работает робот-дворецкий Михалыч — он приветствует гостей, помогает им заселиться, выдает и принимает от постояльцев карты-ключи от номеров. А в лобби Movenpick в Анапе гостей встречает робот-официантка Белла. Она угощает постояльцев напитками, канапе и фруктами.