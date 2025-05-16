Социальная сеть TikTok запускает новую функцию — встроенные управляемые медитации, которые помогут пользователям расслабиться и подготовиться ко сну. Компания начала тестировать эту функцию среди подростков ранее в этом году и теперь делает ее доступной для всех пользователей приложения.

Основная цель нововведения — улучшить качества сна пользователей и стимулировать их отложить телефон во время ночных «залипаний» в ленте. Особенно это актуально для молодой аудитории, которая может проводить в приложении слишком много времени.

Для подростков младше 18 лет функция медитации будет включена по умолчанию. Если подросток пользуется приложением после 22:00, его лента «Для вас» будет прервана упражнением с управляемой медитацией, призывающим успокоиться перед сном. Медитация сопровождается успокаивающим экраном, мягкой музыкой и дыхательными упражнениями. Если подросток проигнорирует первое сообщение, появится второе полноэкранное уведомление, мягко подталкивающее его ко сну.

Взрослые пользователи, заинтересованные в новой функции, могут активировать ее самостоятельно через настройки экранного времени в приложении. Для этого необходимо включить опцию «часы сна» и выбрать время, когда они хотели бы видеть упражнение для медитации каждую ночь. Эта инициатива является частью усилий TikTok по обеспечению безопасности подростков и ответу на опасения законодателей относительно влияния приложения на молодых пользователей.

В рамках своей программы по поддержке психического здоровья TikTok также объявил о пожертвовании рекламных кредитов на сумму $2,3 млн 31 организации по охране психического здоровья в 19 странах мира. Это решение подчеркивает стремление компании не только предоставлять развлекательный контент, но и заботиться о благополучии своих пользователей.