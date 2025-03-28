Эксперты образовательной платформы «Нетология» выяснили, что большинство россиян применяют умные технологии для самообразования. При этом 23% вовсе их не используют. В ходе исследования было опрошено более 1,5 тыс. респондентов.

Оказалось, что более половины (54%) респондентов используют «умные» технологии в образовательных целях. С их помощью они ищут ответы на вопросы, а также слушают лекции и подкасты.

Еще 50% респондентов рассказали, что такие технологии помогают им удовлетворять информационные запросы. Например, с их помощью можно узнать о погоде, а также прослушать последние новости.

Также 48% россиян поделились, что чаще используют «умные» технологии для развлекательных целей. В качестве примеров они привели прослушивание музыки и различные игры. Кроме того, некоторые респонденты ставят напоминания и таймеры или вызывают такси.

Наиболее популярной среди участников опроса стала технология Smart TV, которой пользуются 45% из них. В топ-3 вошли также «умные» колонки и часы — их предпочитают по 41% респондентов.

Еще 39% россиян сообщили, что используют голосовые помощники на смартфоне. Также часть рассказали, что им нравятся технологии «умного» дома. 13% назвали smart-освещение, 6% — климат-контроль. При этом, 23% участников опроса заявили, что не применяют подобные гаджеты.

Эксперты также выяснили, что большинство пользователей «умных» технологий (61%) воспринимают их как инструмент для выполнения задач. 19% россиян считают их «чем-то нейтральным», а еще 16% признались, что воспринимают их «как помощника или собеседника». Оставшиеся 2% заявили, что считают такие гаджеты раздражающими и бесполезными.