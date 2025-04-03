Центробанк (ЦБ) предлагает ужесточить ответственность за использование криптовалюты в расчетах внутри России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме. По ее мнению, следует защитить массовых инвесторов от вложений в эту валюту, «которая очень волатильна, риски которой они не понимают».

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«Наша позиция неизменна — нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение. Здесь мы предлагаем усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны», — сказала она.

Набиуллина добавила, что регулятор «абсолютно нормально относится» к использованию криптовалют во внешнеэкономической деятельности. Она напомнила о принятом в прошлом году по этому поводу законе. «Там несколько проектов, мы их по естественным причинам не раскрываем, но они идут», — отметила глава ЦБ.

Глава регулятора также напомнила о предложении разрешить инвестировать в криптовалюты в российской инфраструктуре «особо квалифицированным» инвесторам.

В середине марта ЦБ выступил с инициативой установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года. Так, сделки с криптовалютами внутри ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы.

Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн руб. Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые по действующему законодательству являются квалифицированными инвесторами.