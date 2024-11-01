Банк России, несмотря на проводимую жесткую денежно-кредитную политику, констатирует кредитный перегрев. Произошло это из-за низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», сообщает РБК.

Банк России и ранее выражал беспокойство слишком высокими темпами кредитования — как розничного, так и корпоративного. Не смотря на это, банки продолжают активно наращивать его, независимо от высоких ставок. Так, к августу 2024 года банковский портфель розничных кредитов увеличился на 25,6%, а корпоративный — на 19,5% в годовом выражении.

По словам Даниловой, замедление выдачи розничных кредитов происходит с июля. Она отметила, что раньше ежемесячные темпы роста фиксировались на уровне 2%, а сейчас они составляют менее 1%. При этом корпоративное кредитование продолжает расти. Из-за этого «кредитный перегрев однозначно имеет место», заключила Данилова.

Банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение превысило августовский показатель (1,9%), отмечалось в обзоре ЦБ развития банковского сектора по итогам сентября. Данилова считает, что до «кредитного пузыря мы еще не дожили», так как Банк России активно принимает меры в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет выдачи кредитов. Правительство России своим постановлением утвердило с 1 марта 2025 года возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. О решении сообщает пресс-служба кабмина, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.