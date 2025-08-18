Итальянская студия Stefano Boeri Architetti завершила проект Wonderwoods Vertical Forest в Утрехте, Нидерланды, представляющий собой 104-метровую башню смешанного назначения, окруженную балконами, на которых растут сотни деревьев и тысячи растений.

Фото: Милан Хофманс

Здание расположено в Берсквартьере — новом безавтомобильном районе в центре города. 31-этажная башня стала частью масштабной застройки Wonderwoods, включающей соседний квартал, спроектированный местной студией MVSA и также покрытый зелеными насаждениями.

Помимо 200 квартир разных планировок в комплексе расположены магазины, офисы, общественные зоны и парковка для велосипедов. На седьмом этаже мост соединяет башню с соседним зданием MVSA, где расположены сады и ресторанные пространства с видом на Утрехт.

Фото: Милан Хофманс

«После Trudo Vertical Forest Wonderwoods Vertical Forest станет первым „Вертикальным лесом“ в Нидерландах, где будут проводиться общественные мероприятия, и который открыт для всех граждан. Цель проекта — сделать эту новую архитектурную типологию более интегрированной в городскую структуру и доступной для всех», — отметили в Stefano Boeri Architetti.

Планировка предусматривает доступ на балконы, расположенные ступенчато, что гарантирует естественное освещение и пространство для насаждений. Фасады и балконы выполнены из белого бетона и терраццо, нижняя часть отделана темным деревом и дополнена гнездовыми нишами для птиц и «отелями» для насекомых.

Фото: Милан Хофманс

В башне создана полноценная экосистема: птицы находят убежище в специальных отверстиях, растения снабжаются водой через централизованную систему с датчиками, а под зданием предусмотрено хранилище дождевой воды.

Проект продолжает серию «Вертикальных лесов», начатую в Милане (Италия) в 2014 году. Wonderwoods стал вторым подобным проектом в Нидерландах после Trudo Vertical Forest — 18-этажной башни социального жилья в Эйндховене, завершенной в 2021 году. Параллельно бюро Boeri реализовало в Антверпене (Бельгия) жилой комплекс Palazzo Verde со ступенчатой формой и обширными зелеными террасами.