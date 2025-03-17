Joby Aviation и Virgin Atlantic совместно запустили в Великобритании воздушное электротакси, которое может доставить пассажиров в Лондон всего за восемь минут. Команды рассчитывают запустить и поездки на короткие расстояния с «нулевыми выбросами». Первая поездка состоится в центрах Virgin Atlantic в Хитроу и аэропорту Манчестера.

Пока неизвестно, когда начнутся первые полеты. Сейчас воздушное такси в Великобритании предлагает только 15-минутный полет из аэропорта Манчестера в Лидс.

Поездка по новому маршруту из аэропорта Хитроу в центр Лондона может занять всего восемь минут. То же время уйдет на полет из аэропорта Хитроу до Канари-Уорф на самолете, вместо 80 минут на машине.

Партнерство основывается на соглашении Joby и Delta Air Lines, которая владеет 49% акций Virgin Atlantic. Электрические аэротакси могут перевозить пилота и до четырех пассажиров одновременно. Joby Aviation и Virgin Atlantic намерены расширить сеть посадочных площадок по всей Великобритании и обещают предложить «цены, сопоставимые с существующими премиальными вариантами наземных поездок на старте».

Аэротакси летают со скоростью до 322 км/час. Вокруг летательного аппарата расположены шесть вращающихся пропеллеров, которые помогают ему взлетать и садиться вертикально.

Его создатели заявляют, что уровень шума, производимого им, в разы меньше, чем у современных вертолетов. Конструкция электрических воздушных такси, которые появятся в Великобритании для полетов в обе стороны, позволяет совершать быстрые рейсы. Пока предполагается, что протяженность маршрутов составит до 160 км.

Joby Aviation уже провела тысячи испытаний, включая демонстрационные полеты на выставках в Нью-Йорке, Японии и Корее.

Компания представила свой самолет в Великобритании на международном авиасалоне Фарнборо в 2024 году. Затем, в июле 2022 года, подала официальную заявку на получение разрешения на использование своих самолетов в Управление гражданской авиации Великобритании.