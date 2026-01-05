В Великобритании вступил в силу запрет на рекламу вредной пищи на телевидении до 21:00, а также полный запрет на такую рекламу в интернете. Мера принята в рамках государственной стратегии по борьбе с детским ожирением.

Fernando Andrade, Unsplash

Согласно новым правилам, контроль за которыми осуществляет Управление по стандартам рекламы (ASA), 13 категорий продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли нельзя продвигать на ТВ в дневное и вечернее время, а также онлайн. Исполнительный директор Food Foundation Анна Тейлор назвала решение «важным шагом мирового значения» в защите детей от агрессивного маркетинга вредной еды.

Хотя нормы начали действовать официально только сейчас, рекламная индустрия добровольно соблюдает их с октября. Это уже привело к появлению нетипичных рождественских кампаний, в которых традиционные сладости и пудинги заменили фрукты и овощи.

Ограничения затронули и продукты, которые часто воспринимаются как полезные, включая бутерброды, крендели и большинство товаров из категории сухих завтраков — от овсянки до мюсли. При этом перечень исключений остается сложным и противоречивым: некоторые продукты с измененным составом все равно запрещены к рекламе, если власти считают, что они способствуют ожирению.