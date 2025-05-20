В Вологодской области действует программа «5-3-3» для поддержки предпринимателей, перепрофилирующих закрытые алкомаркеты в заведения общепита. Предприниматели могут получить микрокредиты до 5 млн руб. на три года под 3% годовых для покупки оборудования и обустройства кафе, пекарен и ресторанов.

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С 1 марта в регионе ограничена продажа алкоголя до двух часов в будни (12:00–14:00), что привело к закрытию 232 алкомаркетов из 610.

«Наша задача — не закрытие торговых точек, а их перепрофилирование — создание новых мест общественного питания, перенаправить силы и средства из „наливаек“ в рестораны, кафе, повысить качество сферы услуг, в том числе для развития туристической привлекательности региона», — отметил ранее губернатор Георгий Филимонов.

Первым участником стала Наталья Красильникова из Кириллова, которая превращает бывший алкомаркет в центре города в кафе-пекарню с выпечкой, кофе и мороженым.

Исполнительный директор регионального фонда поддержки малого и среднего бизнеса Елена Зырина отметила, что программа помимо микрокредита предлагает готовые концепции реконструкции объектов общепита.

Среди представленных проектов — превращение баров в рестораны на сорок мест стоимостью порядка 4,3 млн руб., открытие кофеен с мини-пекарнями на двадцать посетителей за 3,2 млн руб. и создание уютных кондитерских площадью 55 кв. м с пятнадцатью столиками за 3 млн руб.