К новогодним каникулам «Яндекс Карты» заметно «переоделись» в зиму. В приложении появились подборки мест, где можно провести время на свежем воздухе: катки, праздничные ярмарки, елочные базары и даже усадьбы Деда Мороза. Все они отмечены на карте — так что маршрут для зимней прогулки или поездки на выходные можно составить заранее. Подробности — в распоряжении «Инка».

Найти локации просто: они появляются в персональных рекомендациях, в разделе «Зима» или по привычному поиску — достаточно ввести, например, «каток».

В этом сезоне на карте отмечено около трех тысяч новогодних елок — почти вдвое больше, чем год назад. Елки есть не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Главные городские елки в городах-миллионниках показаны в формате 3D: с игрушками, гирляндами и звездами на вершине. А в ночном режиме елка подсвечивается — горят разноцветные фонарики и звезда.

Больше всего елок в пересчете на число жителей — в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Также в Картах появились данные примерно о 3,5 тысячи елочных базаров по всей России.

«Яндекс Карты» поделились с «Инком» галереей елок в городах-миллионниках — попробуйте угадать, в каком городе стоит елка на картинке.

Зимний слой пополнился и катками — их в приложении теперь более 11 тысяч. Лидером по количеству катков на 10 тысяч жителей среди городов-миллионников стала Москва, за ней следуют Омск и Новосибирск.

Для тех, кто планирует более «сказочные» маршруты, в Картах отмечены 34 усадьбы Деда Мороза. Можно посмотреть информацию о резиденциях и загородных усадьбах — от Измайлова в Москве до Великого Устюга — и решить, к какому Деду Морозу отправиться в гости.