Бар — это то место, где можно познакомиться с новыми людьми за бокалом вина или насладиться тишиной, потягивая любимый напиток. Однако порой трудно понять, с какой именно целью пришел посетитель. Это стало основой идеи в Ноге, районе Йокогамы, известном своими более чем 600 барами и пабами.

Браслеты под названием Tonight’s Wristband, или, на японском, Konya no Wristband, были созданы женщиной, увлеченной саке, и американским эмигрантом, живущим в Йокогаме. Каждый браслет содержит информацию о настроении своего владельца, написанную как на английском, так и на японском языках.

Это позволяет людям, которые желают завести новые знакомства, легко начать разговор, а тем, кто не хочет общаться, дает возможность узнать об этом заранее.

В наборе представлено шесть браслетов, разделенных на три цветовые категории. Зеленые браслеты создают атмосферу активного общения и предназначены для тех, кто готов весело провести время и обсудить любые темы.

Желтые браслеты идеально подходят для туристов, желающих получить рекомендации от персонала или постоянных клиентов о том, что посмотреть и что выпить в Йокогаме.

Наконец, красные браслеты служат для невербального отказа от общения, давая понять, что владелец не заинтересован в разговоре.

Браслеты, созданные в сотрудничестве с H.K. Design и TransomKnot под брендом See You in Noge планируется ввести уже этим летом.