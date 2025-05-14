Lionsgate планирует выпустить фильм «Балерина» с Аной де Армас в главной роли в России 5 июня через дистрибьютора «Атмосфера кино», став первой крупной голливудской студией, возобновляющей прокат в стране. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Фото: Lionsgate / Сайт

Представитель Lionsgate отказался от комментариев, но источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что студия готова «действовать в России в зависимости от каждого конкретного случая» из-за «прошествия времени» и изменения общественных настроений. Решение принято на фоне падения международных кассовых сборов и надежд на скорое урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Variety отмечает, что многие американские компании по продаже фильмов, в числе которых A24, Neon и FilmNation, не прекращали деятельность в России, а работали на российском рынке через сторонних дистрибьюторов.

Один из руководителей крупной студии назвал возвращение в Россию «неизбежным», но переговоры о конкретных фильмах пока не ведутся. Аналитик Fandango Шон Роббинс подчеркнул, что восстановление проката в России значительно поддержит глобальный рынок, особенно после спада из-за голливудских забастовок и сокращения китайского рынка.