Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иски против пяти крупнейших производителей смарт-ТВ, обвинив их в тайном сборе и продаже данных о зрителях. Речь идет о Sony, Samsung, LG, Hisense и TCL — компаниях, чьи устройства, по версии властей, давно вышли за рамки развлечений.

Freepik

Пакстон заявил, что современные смарт-телевизоры — это «не просто устройства для просмотра контента, а система массового наблюдения, установленная в миллионах американских гостиных». В понедельник его офис подал иски в суды штата против пяти производителей, обвиняя их в незаконном использовании технологии автоматического распознавания контента (Automatic Content Recognition, ACR).

По словам генпрокурора, ACR позволяет телевизорам отслеживать, что именно смотрят пользователи — в стриминговых сервисах, по кабельному ТВ и даже через подключенные устройства вроде игровых консолей. Эти данные, как утверждается в исках, затем используются для создания поведенческих профилей и продаются рекламодателям.

В иске против Sony прокурор утверждает, что компания «втайне следит за тем, что смотрят потребители», а сам процесс сбора данных является «намеренным и коммерчески мотивированным». Аналогичные обвинения содержатся и в исках против Samsung, LG, Hisense и TCL. Когда функция ACR активирована, смарт-ТВ, по формулировке прокуратуры, превращается «не в пассивный источник развлечений, а в неустанное устройство слежки».

Пакстон считает, что компании нарушают закон штата о защите прав потребителей: они либо недостаточно раскрывают информацию о сборе данных, либо получают согласие пользователей «обманным или вводящим в заблуждение способом».

«Темные паттерны» и согласие по умолчанию

Отдельное внимание в исках уделено так называемым «темным паттернам» — манипулятивным элементам интерфейса, которые подталкивают пользователя к согласию.

По версии прокуратуры, дизайн интерфейсов смарт-ТВ «изначально ориентирован на слежку» и создан так, чтобы согласие пользователя соответствовало коммерческим интересам компаний. Принять условия — легко, отказаться — значительно сложнее.

Так, в иске против Samsung утверждается, что при первичной настройке телевизора пользователь может включить ACR «в один клик», тогда как отказ от этой функции требует более 15 нажатий в различных меню.

Когда «Просмотр информации» — это тотальная запись

Отдельной критике подверглись названия самих программ сбора данных. В частности, LG, как утверждается, называет свою систему «Соглашением о просмотре информации» (Viewing Information Agreement).

По мнению прокуратуры, такое название вводит в заблуждение: оно не дает пользователю понять, что он фактически разрешает «непрерывный сбор в реальном времени каждого звука и изображения на смарт-ТВ каждые 10 миллисекунд».

Похожие претензии выдвинуты и к другим производителям.

История повторяется

Опасения по поводу слежки со стороны смарт-телевизоров возникают не впервые. Более десяти лет назад компания Vizio столкнулась с коллективным иском из-за передачи данных о просмотрах пользователей рекламным технологическим компаниям и брокерам данных. В 2019 году Vizio урегулировала дело, выплатив $17 млн и согласившись отображать уведомления о сборе данных с возможностью отказаться.

Ранее, в 2017 году, компания также заплатила $2,2 млн для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США и штата Нью-Джерси.

Если суды поддержат позицию прокуратуры, производителям придется не только пересмотреть интерфейсы и политику конфиденциальности, но и, возможно, отказаться от одной из самых прибыльных — и наименее заметных для потребителя — моделей монетизации.