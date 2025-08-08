Объем венчурных инвестиций в России достиг $83 млн в первом полугодии 2025 года, что на 81% превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($46 млн). Это следует из отчета фонда «Московский инновационный кластер» (МИК). При этом количество сделок сократилось на 16% (до 62), что указывает на тенденцию к укрупнению.

Unsplash

На поздних стадиях развития проектов инвестиции удвоились — с $33 млн до $63 млн, что отражает предпочтение инвесторов зрелым компаниям с прозрачной экономикой в условиях повышенной осторожности и пересмотра рисков.

Средний размер сделки увеличился на 90%, а медианный — на 156%. Это подтверждает готовность вкладывать значительные средства в масштабируемые команды независимо от этапа, считают аналитики.

По регионам лидирует Москва с долей 52% от общего объема, за ней следует Санкт-Петербург с 43%, где основной вклад внесли три крупнейшие транзакции периода.

Среди получателей средств преобладают новые игроки: 56% компаний (31 из 62) привлекли инвестиции впервые, обеспечив 47% всего объема. На стадии Seed — доработка главного продукта, поиск product-market fit (соответствие продукта потребностям рынка) и первые продажи — 19 компаний привлеки $7,5 млн.

Портрет компаний, привлекших инвестиции в первом полугодии выглядит следующим образом.

Средний возраст — 4,9 лет;

ИТ-компания (64%);

Разрабатывает проект с технологией ИИ и машинным обучением (55%).

В структуре инвесторов доминируют частные фонды, занявшие 66% рынка с вложениями в $55 млн (рост в 11 раз), в то время как бизнес-ангелы (частные инвесторы, вкладывающие собственные средства в стартапы или в компании на ранних стадиях) уменьшили объем на 58%, но сохранили лидерство по числу операций (42%).

Эксперты пришли к выводу, что общий тренд подчеркивает сдвиг фокуса на качество проектов: несмотря на снижение количества, растущие суммы указывают на приоритет устойчивых и зрелых инициатив.