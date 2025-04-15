Специалисты в области юриспруденции и рекрутинга будут первыми, кого заменит искусственный интеллект (ИИ), заявил генеральный партнер венчурной компании Benchmark Виктор Лазарт. Эта фирма инвестировала в такие крупные проекты, как Uber, Asana, Snap и WeWork.

Фото: Unsplash

«Крупные компании говорят, например, что ИИ не заменяет людей, а дополняет их. Это чушь. Он может полностью их заменить — отметил он.

По его мнению, через три года в юриспруденции почти не останется тех вещей, которые не сможет сделать ИИ.

Лазарт также считает, что ИИ вскоре будет лучше, чем люди, проводить собеседования с кандидатами. Кроме того, он будет гораздо эффективнее процессов найма, которые компании проводят вручную.

Эксперт считает, что хотя ИИ может привести к сокращению рабочих мест, технология будет способствовать развитию фирм. «Компании, стоимостью в триллион долларов, будут создаваться очень маленькими командами», — полагает он.

В то же время Лазарт уверен, что рост числа компаний, использующих ИИ, может быть палкой о двух концах. Это может стать «очень дестабилизирующей силой», сказал инвестор и добавил, что компании, использующие ИИ, могут принести огромную пользу обществу, но также рискуют усугубить неравенство на рынке труда.

Ранее соучредитель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что ИИ в течение следующего десятилетия заменит учителей и врачей.