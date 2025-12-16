Российский венчурный рынок за год заметно сжался: количество сделок упало на треть, а их общий объем сократился более чем на 10%, составив 7,2 млрд руб., пишет «Коммерсант».

Freepik

Эксперты констатируют глубокую структурную трансформацию — рынок движется к автономной, изолированной модели, где ставка делается не на быстрый рост и глобальную экспансию, а на выживание и прибыльность в локальных реалиях.

Несмотря на общий спад, в этом кризисе есть свои «островки роста». Вложения частных венчурных фондов, напротив, выросли на 69%, достигнув 2,9 млрд руб. Этот парадокс объясняется концентрацией капитала: инвесторы перестали распыляться на множество гипотез и теперь делают редкие, но крупные ставки на более зрелые компании, которые уже демонстрируют устойчивый денежный поток. Яркий пример — платформа для знакомств Twinby, привлекшая 500 млн рублей.

Государство, чьи приоритеты сейчас смещены, немного сократило финансирование стартапов, а корпорации урезали такие инвестиции почти вдвое. Ключевая ставка в 16,5% также играет против венчура: зачем рисковать, если сопоставимую доходность можно получить на облигациях или депозитах?

Главный тренд — полная перезагрузка модели. Если раньше успех измерялся перспективой продажи стартапа западному фонду или IPO на международной бирже, то сегодня инвесторы рассчитывают заработать на дивидендах и точечной продаже долей внутри страны. Фонды активно наращивают доли в своих текущих портфельных компаниях, помогая им консолидировать локальный рынок и достичь прибыльности.

По мнению участников рынка, снижение ключевой ставки и возможные новые IPO в 2026 году могут дать ему новую энергию. В условиях неустойчивости традиционных активов частные инвесторы могут вновь обратить взгляд на технологический сектор, но уже с более прагматичными ожиданиями.

Сейчас венчурный рынок России не ищет «единорогов» для мирового господства — он выращивает «рабочих лошадок» для жизни в новой реальности.