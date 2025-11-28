Минск и Будапешт впервые представят на выставке продукцию своих локальных брендов и дизайнеров. Мероприятие пройдет с 11 по 14 декабря в 55-м и 57-м павильонах ВДНХ. На выставке будут представлены также 46 зарубежных компаний из 15 стран, включая ОАЭ, Китай, Перу и Марокко.

Республика Беларусь представит продукцию 5 производителей на национальном стенде «Дом, в котором хочется жить». Стенд объединит продукцию брендов Sofa Club, СOMME., Zbozhzha, One The Verge Studio и Domani. Компании представят интерьерную мебель (диваны, кровати, кресла, стулья), текстиль, изделия для декора дома изо льна и дерева, мягкое освещение и коллекционные предметы.

On the verge. Беларусь

Участие Венгрии в VII Московской неделе интерьера и дизайна пройдет при поддержке правительств двух государств. Стенд Budapest Boutique познакомит посетителей с продукцией трех дизайнеров из Будапешта — благодаря представленным на выставке работам, таким как консольный шкаф из вспененного алюминия, серия декоративных тарелок и тканый ковер. «Несмотря на то, что эти предметы созданы из разных материалов и служат разным целям, их объединяет общее пространство — наш дом», — делятся кураторы выставки Budapest Boutique.

Viaplant. Венгрия

В рамках VII Московской недели интерьера и дизайна также будут организованы встречи иностранных импортеров мебели и декора с российскими производителями. В деловой программе примут участие более 200 российских и иностранных специалистов.

Выставка уже семь лет собирает дизайнеров из разных стран. Год назад на ней были представлены национальные стенды Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках VI Московской недели интерьера и дизайна экспоненты также побывали на иностранных производствах — в Индии, ОАЭ, Иране и Китае.