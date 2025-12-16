Верховный суд России 16 декабря удовлетворил жалобу Полины Лурье по делу о сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Таким образом, решения всех нижестоящих судов отменены, а дело отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Лурье оспаривала предыдущие решения судов, которые отказали ей в компенсации за признанную недействительной сделку, возвратив недвижимость Долиной как проданную под влиянием мошенников.

Freepik

Верховный суд удовлетворил жалобу Лурье, оставил за ней право собственности на квартиру и отказал Долиной в оспаривании сделок. Иск о выселении будет отправлен на новое рассмотрение

Юрист компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон заявила «Инку» о том, что правовых оснований для решения суда первой инстации не было, зато благодаря этому делу все выучили словосочетание «двусторонняя реституция».

«Все, не разобравшись в вопросе, вопят на тему того, что право в России не прецедентное. А я хочу сказать, что это не совсем так. На прецедент, на аналогичные дела и судьи, и юристы, и правоохранительные органы смотрят всегда! Часто прежними кейсами обосновывают позицию и решения», — считает Гордон.

Таким образом, она убеждена, что определение ВС РФ по этому делу станет примером для вынесения решений в иных аналогичных процессах.

А управляющий партнер Адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин добавил, что в похожих делах «будет прописываться механизм возврата денежных средств при признании договора купли-продажи недействительным».

«Вероятнее всего, судебная практика вернется на предусмотренный гражданским законодательством путь, предусматривающий двустороннюю реституцию, т. е. восстановление прав обеих сторон при признании сделок недействительными», — объяснил Юшин.

В этом случае «пострадавшим» покупателям не надо будет добираться до высшей инстанции, вынесенные решения, скорее всего, будут пересматриватся еще на стадиях апелляции или кассации.

Судебный юрист АБ «Гриц и партнеры» Владислав Асадуллин в свою очередь объяснил, что отмена решений нижестоящих инстанций служит «сигналом к оздоровлению рынка».

«Сейчас мы видим опасный перекос: суды защищают продавца, который сам совершил ошибку (пусть и под влиянием мошенников), перекладывая всю ответственность на покупателя», — отметил Асадуллин.

По его мнению, Верховный суд зафиксирует два принципа, которые ранее были проигнорированы нижестоящими судами:

1. Стандарт «нераспознаваемого заблуждения»: если покупатель при всей осмотрительности не мог понять, что продавца обманывают третьи лица (мошенники), сделка должна оставаться в силе. Нельзя требовать от покупателя быть психологом или следователем.

2. Неотвратимость двусторонней реституции: если сделку всё же признают недействительной, продавец обязан вернуть полученные деньги. Аргумент «я перевел деньги мошенникам» юридически ничтожен. Продавец — собственник денег, и риски того, как он ими распорядился, лежат только на нем. Ситуация, когда у покупателя забирают квартиру, но не возвращают деньги, подрывает доверие к институту собственности».

Асадуллин добавил, что впредь суды будут обязаны проверять критерий «распознаваемости». Если покупатель не мог знать об обмане продавца, иск об изъятии квартиры должен быть отклонен.

«Для тех, кто уже проиграл (решение вступило в силу): это самая сложная категория. Автоматического пересмотра не будет. Им придется либо пытаться пройти кассацию (ссылаясь на нарушение единства судебной практики), либо подавать на пересмотр по «вновь открывшимся обстоятельствам», но для этого, вероятно, потребуется отдельное постановление Конституционного суда РФ», — пояснил юрист.

Владимир Шалаев, адвокат и партнер ООО «Правовая группа» ожидает, что практика по аналогичным делам будет сформулирована по результату рассмотрения дела Лурье-Долиной ВС РФ, и решение, которое отправили на пересмотр, вполне может быть изменено судами нижестоящих инстанций.

«Я искренне считаю, что, исходя из информационной повестки, отсутствовали основания для сохранения квартиры за Долиной. Верховный суд поставил точку в этом несправедливом деле, что станет посылом всем судам при рассмотрении аналогичных дел», — также полагает он.

История дела и «эффект Долиной»

Летом 2024 года народная артистка России Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в престижном районе Хамовники за 112 млн руб. Полине Лурье. Позже Долина заявила, что действовала под давлением телефонных мошенников и стала жертвой обмана, после чего обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.

В марте 2025 года Хамовнический районный суд Москвы признал сделку недействительной, восстановил за Долиной право собственности и отказал Лурье во встречном удовлетворении иска — то есть покупательница осталась без квартиры и денег. Это решение поддержали Мосгорсуд и Второй кассационный суд.

По заявлению Долиной также возбудили уголовное дело, в рамках которого задержали женщину-курьера, позже еще трех фигурантов. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тыс. руб.

Позиция Полины Лурье — обязать Долину вернуть уплаченную сумму или подтвердить законность сделки — была оформлена в жалобе в Верховный суд РФ. Заинтересованные юристы и организации, в том числе Международная ассоциация юристов и консультантов, направили судам экспертные заключения, указывая, что нижестоящие инстанции могли допустить ошибки, и настаивая на соблюдении принципа двусторонней реституции.

Дело получило широкий общественный резонанс и породило так называемый «эффект Долиной» — явление, при котором сделки с недвижимостью оспариваются после продажи под влиянием мошенничества, что вызывает тревогу на рынке вторичного жилья.