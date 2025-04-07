Японская компания Kawasaki Heavy Industries представила концепт четвероногого робота CORLEO — вживую его покажут на предстоящей выставке Osaka-Kansai Expo в 2025 году. По словам представителей компании, этот проект является попыткой представить, как может выглядеть мобильность в 2050 году. Робот сочетает в себе технологии мотоциклетного и робототехнического подразделений компании.

Фото: Kawasaki

CORLEO размером с крупный мотоцикл и спроектирован для езды верхом, подобно лошади. Управляется устройство при помощи смещения веса тела, как гироскутер или сегвей.

Технологической особенностью робота является использование механизма качающегося рычага, обычно применяемого для соединения рамы мотоцикла с задним колесом и поглощения ударов. Это позволяет CORLEO передвигаться по пересеченной местности с удивительной стабильностью — робот может ходить по горам и добираться в другие зоны, недоступные для обычных транспортных средств. Работает новое средство на водородном двигателе.

Видео: YouTube Kawasaki Group Channel

На выставке Osaka-Kansai Expo посетителям будет доступен только макет CORLEO, а не полноценный функционирующий прототип. Несмотря на впечатляющие возможности, Kawasaki заявила, что в настоящее время не планирует коммерциализировать CORLEO или развивать его как бизнес-проект. Робот остается концептом, демонстрирующим технологические возможности компании.