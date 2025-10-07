Tesla создала команду кастомизированных роботов Оптимус в рамках сотрудничества с Disney. На премьере третьей части фильма «Трон» об ИИ-солдате роботы встречали гостей и подавали закуски, а один отделился от стаи и попытался подраться с певцом и актером Джаредом Лето.

Freepik

Disney, xAI и Tesla объединились для продвижения фильма «Трон: Арес». В этом фильме ИИ-программа по имени Арес (такое же имя носил древнегреческий бог войны) переходит из цифрового мира в реальный. Для красной дорожки Tesla облачили привычно-серых Оптимусов в черный с красным корпус в стиле фильма.

Один из роботов не просто стоял и махал рукой прибывшим на мероприятие. Он задиристо приглашал гостя сразиться: размахивал кулаками и пружинил, напоминая кунг-фу мастера. Видео с необычным знакомством было опубликовано в аккаунте Оптимуса в X.

Камеру перевели на того, кого решил вызвать на поединок робот. Им оказался американский актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Артист не растерялся и изобразил боевую стойку, элегантно подняв сумочку.

@Tesla_Optimus / X



Несколькими днями ранее Илон Маск на своей странице в X опубликовал видео, на котором Оптимус учится искусству кунг-фу вместе с человеческим наставником.

Фильм Йоакима Рённинга выйдет в американский прокат 10 октября 2025 года. Первый «Трон» Стивена Лисбергера вышел в 1982 году.