Китайская робототехническая компания Unitree продемонстрировала возможности своих человекоподобных роботов G1 на первом в мире турнире по боксу среди гуманоидов. Мероприятие под названием Mecha Fighting Series прошло в Ханчжоу, провинция Чжецзян. Роботы наносили прямые удары, хуки, боковые удары ногами и даже выполняли удары ногами в прыжке с разворота, а также демонстрировали способность вставать после падений.

Суть события заключалась в демонстрации достижений в области баланса, координации и прочности роботов в условиях высокоинтенсивного взаимодействия. Роботы модели G1, ростом 1,32 м и весом 35 кг созданы для работы в сложных условиях. Они могут плавно двигать конечностями, а также выполнять сложные команды. Благодаря небольшим размерам они показывают высокую маневренность.

Всего было проведено два поединка между роботами одной и той же модели. Между собой сражались андроиды в шлемах разного цвета — черный против зеленого и розовый против красного. В одном из поединков победу одержал робот в розовом шлеме, а абсолютным чемпионом стал робот в черном шлеме, нокаутировавший своего оппонента в зеленом.

Не обошлось и без множества смешных моментов. Очень часто роботы били воздух или проходили мимо друг друга. Однако это лишь первое в мире мероприятие такого формата и есть все основания полагать, что уже через год мы сможем увидеть куда более захватывающий поединок.

По словам Чэнь Сиюня, представителя отдела маркетинга Unitree Robotics, роботы сражались в формате человеко-машинного сотрудничества: четыре команды людей управляли ими дистанционно. Турнир также послужил испытанием выносливости аккумуляторов роботов и прочности материалов, продемонстрировав координацию всего тела и возможности верхних конечностей в условиях высоких нагрузок. Разработчики сообщили, что перед соревнованием роботы прошли специальную подготовку для улучшения самобалансировки и точности движений.



Целью мероприятия было также ускорение исследований в области роботизированного восприятия, управления и выполнения задач в реальном времени. Подобные демонстрации не только развлекают публику, но и стимулируют инновации в индустрии робототехники, открывая новые перспективы для коммерческого применения гуманоидных роботов в различных сферах, от развлечений до выполнения опасных работ.

Полную версию мероприятия на китайском можно посмотреть по ссылке.