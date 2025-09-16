Стартап Clone Robotics представил уникальную технологию создания человекоподобных роботов, использующих синтетические мышцы, которые приводятся в движение водой под давлением. Этот подход позволяет создавать более гибких, легких и потенциально более дешевых андроидов, способных выполнять сложные человеческие задачи.

Clone Robotics/Unsplash

Обычные андроиды на электромоторах достаточно жесткие и громоздкие из-за использования большого количества электронных компонентов и аккумуляторов. Clone Robotics предложила заменить электрические комплектующие искусственными мышцами, работающими по принципу мышц Маккиббена. Они состоят из внутренней резиновой трубки и внешней нерастяжимой оболочки. При подаче жидкости (в данном случае воды) мышца сокращается, создавая тяговое усилие.

Такая конструкция позволяет роботу иметь 276 гидравлических мышц, что обеспечивает ему высокую степень свободы и способность к естественным движениям. Вместо тяжелого насоса используется компактная система с 36 клапанами, распределяющими давление по всему телу. Робот может поднимать вес до 20 кг.

Компания начала с разработки роботизированной руки, так как она является самой сложной частью тела с точки зрения моторики, а затем за год создала полноразмерный прототип. Внешний вид робота с полупрозрачной кожей и видимыми «мышцами» и «сухожилиями» придает ему несколько жуткий, но в то же время анатомически точный вид.

Цель Clone Robotics — создать роботов, способных выполнять сложные бытовые задачи, например, открывать тяжелые двери или нарезать овощи и фрукты. Основатель компании Дхануш Радхакришнан считает, что благодаря прорывам в глубоком обучении и их уникальной технологии, научная фантастика о роботах-помощниках может стать реальностью.

