В Госдуме готовится к рассмотрению законопроект об обязательной маркировке видеоконтента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Документ, планируемый к первому чтению в марте 2026 года, возлагает такую обязанность по маркировке на владельцев видеохостингов, социальных сетей и других онлайн-платформ, пишет «Коммерсант».

Согласно инициативе, маркировка должна быть видимой на протяжении всего ролика, а в метаданные файла необходимо встраивать неудаляемую машиночитаемую метку с указанием даты создания и идентификатора владельца ресурса; за нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность.

Однако ключевой вопрос — что именно подлежит маркировке — остается открытым. Как отметил председатель ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский, обсуждаются два противоположных подхода: маркировать весь контент, созданный ИИ, или, наоборот, помечать только созданное человеком.

Технически инициатива реализуема, поскольку технологии для встраивания водяных знаков и метаданных уже существуют. Тем не менее участники рынка указывают на серьезные финансовые и операционные препятствия.

По их оценкам, затраты только на приобретение или разработку программного обеспечения для автоматической проверки контента могут составить для крупных игроков сотни миллионов рублей, а ежегодные расходы на поддержку системы — до 30% от суммы внедрения.

Кроме того, представители площадок отмечают, что не могут нести полную ответственность за немаркированный контент, поскольку современные детекторы ИИ не обеспечивают абсолютной точности, особенно для сторонних загрузок. Ежедневный анализ тысяч новых видео в реальном времени потребует огромных вычислительных ресурсов.