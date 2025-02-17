В скором будущем врачи смогут диагностировать детей с аутизмом с помощью нового инструмента для видеоигр с отслеживанием движений. Он сможет выявлять детей с аутизмом среди их не аутичных сверстников с вероятностью успеха 80%. В ходе исследования игра также смогла отличить детей с аутизмом от детей с СДВГ (два диагноза, которые часто путают) с точностью 70%.

Новый инструмент называется «Компьютеризированная оценка двигательной имитации» (CAMI). В игре ребенку предлагается в течение 1 минуты следовать за танцевальными движениями всего тела персонажа на экране. Между тем, две камеры — одна спереди, одна сзади, — записывают движения ребенка, а затем система оценивает уровень имитации ребенка.

Они варьируются от нуля, что означает полное отсутствие имитации, до 1, что означает «идеальную» имитацию, основанную на способности участника исследования хорошо подражать аватару.

В то время как традиционное понимание аутизма часто фокусируется на трудностях социальной коммуникации, исследования показали, что сенсомоторные трудности играют большую роль в этом состоянии. Они также могут лежать в основе некоторых проблем с коммуникацией.

Дети, страдающие аутизмом, часто испытывают трудности с имитацией движений и выражений лица, которые посредством языка тела составляют ключевой компонент человеческого общения. «CAMI выявляет эти сенсомоторные трудности, показывая, что они не свойственны детям с СДВГ», — говорит исследователь психологии из Университета Ноттингем Трент Бахар Тунчгенч.

В ходе исследования инструмент был протестирован на 183 детях в возрасте от 7 до 13 лет. Среди этой группы 21 ребенок имел единственный диагноз расстройства аутистического спектра (РАС), 35 — СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), 63 — диагнозы сопутствующие РАС и СДВГ, а 65 были нейротипичными, то есть у них не было ни одного диагноза.

Дети были обследованы на наличие симптомов аутизма и СДВГ с использованием традиционных диагностических инструментов, а также баллов CAMI, рассчитанных на основе их результатов в видеоигре. Среди детей, страдающих аутизмом, наблюдалась тесная связь между низкими показателями системы и усилением симптомов аутизма, особенно показателей социального аффекта, а также ограниченного и повторяющегося поведения.

Однако их низкие баллы CAMI не были связаны с чертами СДВГ или двигательными способностями. С другой стороны, у нейротипичных детей баллы CAMI тесно связаны с невнимательностью и двигательными способностями.

Группа детей с СДВГ получила более высокие баллы в системе, чем дети с РАС и СДВГ, но их баллы не сильно отличались от баллов группы, имеющей только РАС. Это говорит о том, что системе может потребоваться некоторая доработка, прежде чем на нее можно будет положиться при диагностике.

«Что действительно делает CAMI таким захватывающим, так это его простота, — говорит Тунчгенч. — Видеоигры уже очень популярны. Это весело для детей и дает быстрые результаты, которые легко интерпретировать для врачей. Я надеюсь, что CAMI в конечном итоге будет использоваться в клинической практике по всему миру».

Исследователи из Университета Йокогамы ранее разработали новый метод, который позволяет увидеть рецепторы AMPA, передающие быстрые возбуждающие сигналы по каналам нервной системы. Это помогает лучше понять биологические причины психических расстройств и открывает путь к более точной диагностике и эффективному лечению.