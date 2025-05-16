Компания Virgin Galactic Holdings сообщила о планах увеличения стоимости билетов на суборбитальные полеты при возобновлении продаж в начале 2026 года. Основанная Ричардом Брэнсоном компания ранее предлагала места на разрабатываемом космическом корабле Delta по цене $600 тыс. за место.

Фото: Virgin Galactic

Однако новая стоимость билетов пока держится в тайне. Информация о повышении цены прозвучала во время обсуждения финансовых результатов за первый квартал текущего года.

На фоне объявления акции Virgin Galactic, которые ранее опустились ниже отметки $5, продемонстрировали рост примерно на 13% в послеторговых операциях, достигнув $3,35 за бумагу после закрытия основной торговой сессии.

Компания продолжает конкурировать с Blue Origin Джеффа Безоса в сегменте краткосрочных космических полетов, предназначенных как для туристических целей, так и для научных исследований.

Согласно представленному графику, первый испытательный полет нового космического корабля Delta запланирован на летний период 2026 года, тогда как коммерческие рейсы с участием частных астронавтов должны начаться осенью того же года.

С июня 2024 года Virgin Galactic временно приостановила туристические операции, чтобы сосредоточить все ресурсы на завершении разработки усовершенствованной версии своего космического корабля.

Модернизированная версия Delta обладает рядом значительных улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Новый корабль сможет принимать на борт до шести пассажиров одновременно, что на два места больше, чем в предыдущей конфигурации.

Кроме того, инженерам компании удалось существенно сократить время, необходимое для подготовки корабля между последовательными миссиями.

Благодаря этим усовершенствованиям Virgin Galactic рассчитывает выполнить все существующие обязательства перед клиентами, уже приобретшими билеты, примерно в течение одного года после начала коммерческой эксплуатации нового корабля.

Финансовые результаты компании за первый квартал показали выручку на уровне $460 тыс., что несколько превысило аналитические ожидания, составлявшие около $400 тыс.

При этом отрицательный свободный денежный поток за отчетный период достиг $122 млн, оставаясь сопоставимым с показателем годичной давности. На второй квартал текущего года руководство компании прогнозирует отрицательный денежный поток в диапазоне от $105 млн до $115 млн.

Планируемое повышение ценовой политики отражает стратегический курс компании на переход к более масштабной и экономически устойчивой модели космического туризма, несмотря на сохраняющиеся финансовые вызовы в этом капиталоемком сегменте.

Решение о возобновлении продаж билетов по пересмотренным ценам запланировано на первый квартал 2026 года, что соответствует графику разработки и сертификации нового космического корабля.