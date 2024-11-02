Президент по технологиям Visa Раджат Танеджа заявил, что в компании уже используется более 500 приложений генеративного ИИ. Visa рассчитывает, что сотрудники быстро найдут применение технологии, несмотря на то что платежный гигант оптимизирует свой международный бизнес и сокращает рабочие места, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Танеджа, использование ИИ является частью стратегии ускоренного развития, направленной на то, чтобы быстрее воспользоваться преимуществами технологии и не отстать от злоумышленников, чьи методы мошенничества становятся все более изощренными.

Visa находится в процессе реструктуризации своего международного бизнеса. Сообщается, что она планирует уволить около 1,4 тыс. сотрудников и подрядчиков до конца года. Компания заявила, что она постоянно развивается, чтобы лучше обслуживать клиентов и поддерживать рост, «что может привести к ликвидации некоторых позиций».

«Мы инвестируем в ИИ не для того, чтобы вытеснить наших талантливых сотрудников, а чтобы помочь им быть более продуктивными, продолжать защищать потребителей от кибератак и внедрять инновации в сфере платежей», — заявил представитель компании.

Решение Visa внедрить технологию было принято на фоне общего снижения интереса к увеличению расходов на искусственный интеллект. Руководители компаний и советы директоров все больше настаивают на том, чтобы увидеть реальную отдачу, которой часто не оказывается.

37% организаций, которые приняли участие в ежегодном опросе Gartner среди ИТ-директоров и руководителей технологических подразделений, заявили, что они используют генеративный ИИ. В прошлом году этот показатель составлял 9%.

Среди нововведений Visa — инструмент для поиска ошибок в коде, угрожающих безопасности, чат-боты, призванные выступать в роли профильных экспертов в различных областях бизнеса, а также инструмент, который помогает абонентам настраивать свои платежные периоды. Компания заявила, что за последние 10 лет она инвестировала $3,3 млрд в инфраструктуру ИИ и данных.

Аналитик Gartner AI Уит Эндрюс сказал, что подход Visa к генеративному ИИ имеет свои плюсы и минусы. По его словам, кто первым приходит на рынок, быстро понимает, что работает, а что нет. Эндрюс заявил, что более 60% организаций выжидают и учатся на чужих ошибках, чтобы затем перенять наиболее успешный опыт. По его мнению, пока неясно, какой подход в итоге принесет больше прибыли.

Приложения, призванные помочь в борьбе с мошенничеством, могут показать, сколько кибератак им удалось пресечь. Один из новых инструментов ИИ направлен на выявление мошеннических схем, которые ежегодно приносят компании $1,1 млрд убытков. Приложения для повышения производительности, в свою очередь, могут сводиться к вопросу, стоят ли сэкономленные 15 минут $10–$20 в месяц.

По словам Танеджи, оценить результат работы генеративного ИИ может быть непросто.

Он считает, что ключ к быстрому продвижению — создание надежной инфраструктуры управления, защиты данных и мер безопасности, а не попытка передать ответственность в руки небольшой группы экспертов по ИИ.

В ближайшие годы, как Танеджи видит, в Visa появятся созданные искусственным интеллектом цифровые сотрудники, за работой которых будут следить люди. По его словам, один человек может контролировать в среднем от восьми до 10 ИИ-сотрудников, которые выполняют различные задачи.

Ранее американское правительство обратилось в суд с иском против Visa, обвинив финансового гиганта в незаконном подавлении конкуренции для сохранения монополии на рынке дебетовых карт. В иске говорится, что Visa наказывала компании, которые хотели использовать альтернативные платежные сети, и платила потенциальным конкурентам, чтобы сохранить свою власть на рынке.