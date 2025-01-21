Майкл Хастингс, опытный профессор в области лидерства и вице-президент ЮНИСЕФ, считает, что бизнес должен заняться наймом и обучением мигрантов и лиц, ищущих убежища. Он отметил, что предприниматели уже активно решают вопросы, связанные с изменением климата. Однако миграция — вторая по значимости проблема, требующая внимания.

«Большой, уродливый слон в комнате — это миграция. Более 120 миллионов человек уже мигрировали из места, где они жили, в другое, где они часто живут как беженцы или мигранты, ищущие убежища или пытающиеся обосноваться в этом перемещении людей», — сказал Майкл Хастингс, ссылаясь на данные ООН о насильственно перемещенных лицах.

Хастингс призвал руководителей бизнеса «ухватиться» за эту проблему и спросить себя: «Как мы собираемся обеспечить образование и занятость, юридические услуги, условия и жилье, достойную жизнь для молодых людей, для женщин?» — сказал он, выступая на саммите One Young World в Монреале, Канада, где молодые лидеры обсуждали проблемы, с которыми сталкивается мир сегодня.

По данным Европейской комиссии, страны с низким и средним уровнем дохода принимают 75% беженцев в мире, и около двух третей беженцев живут в бедности.

На протяжении всей своей карьеры Хастингс выступал в защиту недостаточно представленных групп, а в настоящее время занимает должности председателя SOAS Лондонского университета (ранее Школы восточных и африканских исследований) и профессора лидерства в Университете штата Юта.

Хастингс похвалил руководителей бизнеса за то, что они взялись за решение проблемы изменения климата, сократив выбросы углерода и использование одноразового пластика, но сказал, что им нужно идти дальше. «Корпоративный мир упускает следующий большой вызов. Да, климат — это большое дело. Мы взялись за него, но следующая большая проблема — миграция. Мы должны справиться и с ней», — сказал он.

По данным Европейской комиссии, большинство беженцев в мире (73%) прибывают из пяти стран: Афганистана, Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. Они покидают свои дома из-за конфликтов, насилия или стихийных бедствий, таких как наводнения.

«Люди теряют свои жизни, отчаянно пытаясь найти другое будущее», — сказал Гастингс, рассказывая о тех, кто пытается пересечь Средиземное море, границу Мексики и США и Ла-Манш.

Гастингс, являющийся членом Палаты лордов Великобритании, заявил, что британскому правительству необходимо выяснить, откуда прибывают мигранты, пересекающие Ла-Манш на небольших лодках.

«Вы должны спросить, почему они сюда едут, — сказал он. — Это общеевропейская проблема. Это североамериканская проблема. Это проблема мирового развития».

Ранее занимавший должности в сфере корпоративной социальной ответственности и гражданственности в таких организациях, как BBC и KPMG, Гастингс известен своей ориентацией на лидерство с целью.

«Если у кого-то есть цель, которая движет его мышлением и, следовательно, действиями, она будет определять ваши расходы, ваше время, ваши эмоциональные обязательства. Моя цель — выступать в защиту бедных и направлять силу преуспевающих на потенциал бедных», — сказал он.

Хастингс описал роль лидера как «слугу», а не «контролера». «Лидер, больше чем кто-либо другой, должен быть уязвимым человеком, который знает, что истинная цель лидера — дать другим людям возможность подняться», — сказал он.

Согласно последнему ежегодному отчету Oxfam о неравенстве, состояние миллиардеров в 2024 году резко возросло. Это произошло в результате того, что богатейшие люди мира все больше пользуются наследством и влиятельными связями, сообщает CNBC. Совокупное состояние самых богатых людей мира за год выросло с $13 трлн до $15 трлн.