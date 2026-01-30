Россиянам, планирующим поездку в Канаду, теперь придется искать новые пути для оформления документов. С 28 января 2026 года все визовые центры этой страны на территории России официально прекратили прием заявлений. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте канадского правительства.

Mitchell Luo/Unsplash

В коротком сообщении говорится, что центры «больше не принимают паспорта и другие документы». Причины закрытия сервиса не уточняются. В качестве альтернативы российским заявителям предлагается обращаться в визовые центры, расположенные за пределами России.

До этого момента подать документы можно было в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Это решение вписывается в общую тенденцию постепенного сокращения визовых сервисов для россиян, предоставляемых западными странами. Осенью 2025 года полностью закрылись визовые центры Чехии, оставив для подачи документов только посольство в Москве. В марте 2025 года перестал работать визовый центр Германии в Калининграде.



Еще раньше, в марте 2022 года, прием заявлений от россиян остановили все визовые центры Норвегии, а в 2018 году — визовые пункты Польши.



