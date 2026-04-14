VK предложил создать в России Национальную информационную платформу на базе «Дзена». Законопроект с поправками в закон «Об информации» могут внести в Госдуму уже в мае. Инициатива обяжет поисковики, соцсети, маркетплейсы и аудиовизуальные сервисы в обязательном порядке встраивать новостной блок «Дзена» на главные страницы.

Unsplash

Согласно презентации проекта, крупные интернет-сервисы с ежедневной аудиторией свыше 5 млн человек должны будут установить виджет сразу после принятия закона, остальным дадут отсрочку на полгода. Отбирать СМИ для показа в этом блоке и назначать оператора платформы сроком на пять лет будет правительство.

Монетизировать платформу планируют за счет рекламы, которая будет отображаться не в самом виджете, а на странице сюжета при переходе в «Дзен». Половину доходов получат владельцы внешних площадок (маркетплейсов и соцсетей). Оставшиеся 50% направят на поддержку медиа: из них половину выплатят напрямую СМИ, новость которого привлекла пользователя, 10% отдадут на финансирование ассоциации СМИ, а судьба еще 15% пока не уточняется.

В VK необходимость таких мер объясняют резким падением показателей в медиаотрасли. С 2022 года аудитория СМИ сократилась на 30−70%, а доля прямых заходов на сайты изданий упала до 6−12%.

Авторы инициативы считают, что без доступа к аудитории маркетплейсов и классифайдов частные федеральные СМИ рискуют закрыться, что может привести к доминированию государственных информагентств. Ожидается, что новая платформа увеличит время взаимодействия с новостями на 65%.

Участники рынка относятся к идее скептически. Представители цифровых платформ опасаются, что обязательное изменение интерфейсов и пользовательских сценариев может привести к оттоку аудитории. Кроме того, зависимость изданий от «Дзена» усилилась после отказа агрегатора от открытых счетчиков LiveInternet — это лишило медиа прозрачных инструментов аналитики для работы с прямыми рекламодателями.

«Инк.» направил запрос в VK, но в компании воздержались от комментариев.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.