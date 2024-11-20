Холдинг VK сообщил о запуске собственного сервиса для поиска работы. Агрегатор вакансий будет запущен в партнерстве с уже существующим сервисом поиска работы Superjob, который будет дублировать там свои объявления. Известно, что проект получит название «Карьерный Хаб», сообщает РБК.

В профильных сообществах «ВКонтакте» насчитывается около 22 тыс. объявлений с предложением и поиском работы. По планам компании, все они будут агрегированы в «Карьерном Хабе». Также там будут дублироваться вакансии с Superjob.

Объявления, размещенные только в VK, будут иметь приоритет в выдаче.

Известно, что «ВКонтакте» уже заключил контракты на размещение информации о поиске сотрудников на своем сервисе с госкорпорацией «Росатом», автомобильной группой «Авилон», нефтегазовым холдингом «Сибур» и рядом других компаний.

В последний год власти, бизнес и эксперты отмечают серьезный дефицит кадров в экономике. В совокупности к 2030 году он может достичь 2 млн человек. Наибольшая нехватка специалистов в ближайшие годы может сложиться в сферах обрабатывающих производств, транспорта и логистики. Дефицит кадров в различных отраслях отмечают Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, Минздрав и Минцифры.

В отраслевом исследовании Superjob говорится, что главной причиной кадрового голода стали демографические процессы. К 2030 году на рынке труда станет на 6,3 млн меньше граждан 30–39 лет — самой востребованной возрастной группы. Кроме того, из-за пандемии рынок труда лишился около полумиллиона трудоспособного населения, отмечают аналитики.

По состоянию на июнь 2024 года среднее число запросов на поиск работы за год сократилось на 19%. Доля соискателей в возрасте от 40 до 59 лет выросла на 10%, тогда как доля молодежи до 29 лет и соискателей 30–39 лет снизилась на 7% и 4% соответственно. На первом месте по спросу на персонал находятся промышленные предприятия, далее следуют сферы строительства и логистики.

По данным SimilarWeb, самым популярным сервисом поиска работы в России является HeadHunter. В октябре 2024 года количество посещений сервиса составило 65,2 млн, а количество уникальных пользователей достигло 13,3 млн. Следующие по полярности — Superjob (31,5 млн посещений, 4,4 млн уникальных пользователей) и Profi.ru (10,3 млн посещений, 4,2 млн уникальных пользователей).

Совокупное количество посещений соцсети «ВКонтакте» в октябре 2024 года составило 1,2 млрд, количество уникальных пользователей — 110,6 млн. По данным SimilarWeb, это самая популярная в России соцсеть.

Сумма инвестиций в проект не раскрывается. По оценке руководителя спецпроектов Ru-Center Алексея Замесова, техническая часть могла обойтись VK в 300–400 млн руб. Но если компания планирует выйти на рынок быстро, основные затраты (до 3–4 млрд руб. в год) будут направлены на маркетинг, считает он.

Глава агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров выразил сомнения, что VK удастся создать релевантного конкурента таким сервисам, как HeadHunter или Avito. «Объяснить, зачем нужно сотрудничать с сервисом, который только запустился, будет крайне тяжело, соответственно, потребуются большие инвестиции в продвижение. В этом плане VK было бы целесообразно сосредоточиться на своем основном бизнесе», — заявил он.

Ранее сообщалось, что VK запустила сервис авторизации для предпринимателей. С помощью «VK Бизнес ID» они смогут получить доступ к b2b-сервисам платформы через единый аккаунт. Кроме того, новый сервис позволит управлять корпоративными данными и верифицировать реквизиты и получить дополнительные возможности. «Бизнес ID» доступен как юрлицам, так и ИП и самозанятым из России.