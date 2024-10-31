Основатель ByteDance Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Китая, согласно списку, составленному исследовательским институтом Hurun, оставив позади председателя компании Nongfu Spring Чжун Шаньшаня, который возглавлял рейтинг в течение трех лет, сообщает CNBC.

44-летний Чжан с личным состоянием в $49,3 млрд обошел «короля бутилированной воды» Чжуна, чье состояние сократилось на 24% до $47,9 млрд. В прошлом году Чжан занимал пятое место.

ByteDance известна своим популярным приложением TikTok, у которого более 1 млрд активных ежемесячных пользователей по всему миру. По информации Hurun, в прошлом году прибыль компании выросла примерно на 30%. Пони Ма Хуатенг, генеральный директор китайского интернет-гиганта Tencent, опустился на третью строчку, хотя его состояние выросло на 13% до $44,4 млрд благодаря росту доходов и прибыли Tencent.

Колин Хуанг, основатель платформы электронной коммерции Pinduoduo, занял четвертое место, так как его состояние сократилось на 9%. Основатель Midea Хэ Сянцзянь и генеральный директор CATL Цзэн Юйцюнь заняли пятое и шестое места в списке.

По данным Hurun Research, в Китае насчитывается 1 094 человека с состоянием, превышающим 5 млрд юаней ($700 млн), что на 12%, или на 147 человек, меньше, чем в прошлом году. Совокупное состояние этих предпринимателей составило $3 трлн, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Число миллиардеров в стране сократилось на 142 человека до 753 по сравнению с прошлым годом, и более чем на 30% по сравнению с рекордным показателем 2021 года в 1 185 человек.

«Список богатых людей Китая сокращается уже третий год подряд, поскольку экономика и фондовые рынки Китая переживают сложный год», — сказал Руперт Хугеверф, председатель совета директоров и главный исследователь Hurun. В нынешнем списке богачей преобладают предприниматели из сферы технологий, бытовой электроники и новой энергетики, а раньше в нем доминировали застройщики недвижимости, отметил он.

«Истории людей, вошедших в список богачей Hurun China Rich List, рассказывают об истории китайской экономики», — отмечат Хугеверф. Новое поколение китайских предпринимателей также более интернационально, чем их предшественники, отметил он, рассказав о том, как Чжан из ByteDance вышел на международный уровень благодаря TikTok, а Хуанг из Pinduoduo организовал превращение Temu в глобальный центр электронной коммерции.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет клуб супербогатых людей в мире значительно расширился, причем лидером стал Китай, говорится в последнем отчете компании New World Wealth и консультанта по инвестиционной миграции Henley&Partners.