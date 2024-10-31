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Владелец TikTok стал самым богатым человеком Китая

Основатель ByteDance Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Китая, согласно списку, составленному исследовательским институтом Hurun, оставив позади председателя компании Nongfu Spring Чжун Шаньшаня, который возглавлял рейтинг в течение трех лет, сообщает CNBC.

44-летний Чжан с личным состоянием в $49,3 млрд обошел «короля бутилированной воды» Чжуна, чье состояние сократилось на 24% до $47,9 млрд. В прошлом году Чжан занимал пятое место.

ByteDance известна своим популярным приложением TikTok, у которого более 1 млрд активных ежемесячных пользователей по всему миру. По информации Hurun, в прошлом году прибыль компании выросла примерно на 30%. Пони Ма Хуатенг, генеральный директор китайского интернет-гиганта Tencent, опустился на третью строчку, хотя его состояние выросло на 13% до $44,4 млрд благодаря росту доходов и прибыли Tencent.

Колин Хуанг, основатель платформы электронной коммерции Pinduoduo, занял четвертое место, так как его состояние сократилось на 9%. Основатель Midea Хэ Сянцзянь и генеральный директор CATL Цзэн Юйцюнь заняли пятое и шестое места в списке.

По данным Hurun Research, в Китае насчитывается 1 094 человека с состоянием, превышающим 5 млрд юаней ($700 млн), что на 12%, или на 147 человек, меньше, чем в прошлом году. Совокупное состояние этих предпринимателей составило $3 трлн, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Число миллиардеров в стране сократилось на 142 человека до 753 по сравнению с прошлым годом, и более чем на 30% по сравнению с рекордным показателем 2021 года в 1 185 человек.

«Список богатых людей Китая сокращается уже третий год подряд, поскольку экономика и фондовые рынки Китая переживают сложный год», — сказал Руперт Хугеверф, председатель совета директоров и главный исследователь Hurun. В нынешнем списке богачей преобладают предприниматели из сферы технологий, бытовой электроники и новой энергетики, а раньше в нем доминировали застройщики недвижимости, отметил он.

«Истории людей, вошедших в список богачей Hurun China Rich List, рассказывают об истории китайской экономики», — отмечат Хугеверф. Новое поколение китайских предпринимателей также более интернационально, чем их предшественники, отметил он, рассказав о том, как Чжан из ByteDance вышел на международный уровень благодаря TikTok, а Хуанг из Pinduoduo организовал превращение Temu в глобальный центр электронной коммерции.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет клуб супербогатых людей в мире значительно расширился, причем лидером стал Китай, говорится в последнем отчете компании New World Wealth и консультанта по инвестиционной миграции Henley&Partners.

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