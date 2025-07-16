Крупнейший производитель, поставщик и импортер алкоголя в России Novabev Group (ранее Beluga Group) стал жертвой беспрецедентной кибератаки 14 июля 2025 года. Хакеры временно нарушили работу части ИТ-инфраструктуры компании, что отразилось на доступности сервисов группы и розничной сети «ВинЛаб», насчитывающей более 2 тыс. магазинов.

Злоумышленники выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения, однако компания категорически отказалась от взаимодействия с киберпреступниками. По предварительным данным, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование инцидента продолжается с привлечением внешних экспертов.

Кибератака на Novabev Group происходит на фоне резкого роста киберпреступности в мире; средний размер выкупа, требуемого хакерами у бизнеса, достигает $150 тысяч. Среди недавних громких атак — требование группировки Hunters International к японской корпорации HOYA Corporation выплатить $10 млн.

Эксперты называют атаки с использованием шифровальщиков одной из главных киберугроз для компаний в 2025−2026 годах, подчеркивая необходимость усиления защитных механизмов корпоративной инфраструктуры.