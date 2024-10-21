План Fisker по ликвидации активов был принят судом по делам о банкротстве в Делавэре. И вместе с ним окончательно решен вопрос о том, кто должен оплачивать расходы на рабочую силу, связанные с парой отзывов внедорожников обанкротившегося стартапа по производству электромобилей, сообщает TechCrunch.

Fisker также достигла соглашения с American Lease, покупателем оставшегося парка электромобилей, чтобы решить проблему, связанную с хранящимися в облаке данными, необходимыми для эксплуатации транспортных средств.

Принятие судом плана практически завершает четырехмесячный процесс банкротства Fisker и дает «зеленый свет» недавно назначенному доверительному управляющему для надзора за продажей активов на сумму около $1 млрд, включая производственное оборудование, которое использовалось для сборки электрических внедорожников Fisker. В плане также изложены все подробности о том, сколько денег получат многочисленные кредиторы Fisker от продажи этих активов.

План также закрывает нерешенные вопросы, включая вопрос, кто будет оплачивать расходы на рабочую силу, связанные с двумя отзывами. На самом деле у Fisker есть пять невыполненных отзывов по внедорожникам Ocean. Три из них можно решить с помощью обновления программного обеспечения, но два из них требуют замены деталей.

Fisker изначально заявила, что покроет стоимость деталей, но не работу, когда опубликовала FAQ об отзывах. Она быстро изменила курс и заявила, что покроет расходы на работу, но затем снова изменила свое решение в конце сентября, вернув финансовое бремя владельцам.

Ранее Министерство юстиции заявило, что этот подход незаконный, поскольку он нарушает Национальный закон о безопасности дорожного движения и моторных транспортных средств. Поэтому Fisker и его юристам по банкротству пришлось разработать новый подход, пока работали над завершением своего плана ликвидации.

Теперь любой владелец, который устранит два отзыва до того, как план ликвидации будет считаться вступившим в силу, все равно должен будет заплатить авансом за расходы на рабочую силу. Затем ему придется подать иск о возмещении попечителю, контролирующему ликвидацию Fisker. Любой, кто уже заплатил за работу по устранению этих отзывов, также попадает в эту категорию.

Любой, кто устранит отзыв после даты вступления плана в силу, может обратиться в авторизованный сервисный центр и выполнить ремонт без оплаты труда. Затем эти сервисные центры должны будут подать собственные требования о возмещении ликвидационному доверительному управляющему.

Fisker также разрешил проблему с American Lease, лизинговой компанией из Нью-Йорка, которая купила оставшийся парк стартапа примерно из 3 тыс. внедорожников Ocean за $46,25 млн.

American Lease подала экстренное возражение против плана ликвидации, поскольку, по ее словам, Fisker обнаружила, что не может перенести данные, имеющие решающее значение для эксплуатации ее электромобилей, на новый сервер.

American Lease согласилась заплатить дополнительно $2,5 млн в течение следующих пяти лет, чтобы взять под контроль облачные сервисы, которые поддерживают Ocean SUVs в сети. Кроме того, Ассоциация владельцев Fisker получит доступ к этим данным, а также к другим службам поддержки, которые помогут существующим владельцам в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что штаб-квартира, которую Fisker занимала в последние годы своей работы, недавно была заброшена и находится в полном беспорядке. По словам арендодателя, там остались бочки с опасными отходами, автомобильное оборудование, а также транспортные средства и полноразмерные глиняные модели.