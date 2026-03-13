Новым генеральным директором ПАО «М.Видео» назначен сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук. Ранее занимавший эту должность Феликс Либ избран председателем совета директоров компании. Подробности — в распоряжении «Инка».

Бакальчук вошел в структуру «М.Видео» в конце августа 2025 года. С 8 сентября он занимал должность главного исполнительного директора операционной компании группы — ООО «МВМ».

Феликс Либ руководил ПАО «М.Видео» с 28 февраля 2025 года. До прихода в компанию он работал в группе Natura Siberica, где также занимал пост председателя совета директоров. В новой должности Либ будет отвечать за стратегическое развитие компании и контроль за выполнением ключевых решений совета директоров.

После решения совета директоров о кадровых перестановках Бакальчук рассказал, что с августа 2025 года компания системно перестраивает работу: усиливает маркетплейс, ускоряет онлайн-продажи, модернизирует ИТ-инфраструктуру и логистику. По его словам, это уже дает измеримые результаты.

По итогам 2025 года оборот маркетплейса достиг 14,1 млрд рублей. Четвертый квартал стал рекордным за всю историю проекта — 6,6 млрд рублей. В декабре оборот вырос на 37% по сравнению с ноябрем и на 83% год к году. Бакальчук назвал это подтверждением правильности выбранной стратегии и масштабируемости модели.



С 2025 года под новым руководством «М.Видео» начало расширять ассортимент за пределы электроники. В продаже появились товары для спорта, мебель, мототехника и автомобили.

В качестве приоритетных задач новый гендиректор обозначил трансформацию компании в мультикатегорийную платформу, развитие цифровых каналов и масштабирование маркетплейса. Как отметил Бакальчук, основой для этого служат узнаваемый бренд, федеральная розничная сеть и 80-миллионная клиентская база.

