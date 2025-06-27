Управление по защите данных Берлина потребовало от Apple и Google удалить приложение DeepSeek из своих магазинов приложений для немецких пользователей. Об этом сообщает Spiegel. Блокировка не повлияет на браузерную версию чат-бота.

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Ведомство обвиняет Deepseek в нарушении Общего регламента по защите данных (GDPR). Передача данных пользователей DeepSeek в Китай незаконна, считает глава управления Майке Камп. По ее словам, компания не смогла доказать соблюдение европейского уровня защиты данных при передаче информации в эту страну.

После того как китайское приложение проигнорировало требования о соблюдении правил, берлинское агентство сослалось на положение Закона ЕС о цифровых услугах, согласно которому технологические платформы, такие как Apple и Google, обязаны удалять незаконный контент со своих платформ.

Теперь обе компании должны ознакомиться с уведомлением и решить, как его выполнить. Хотя регулятор мог бы также оштрафовать DeepSeek, Камп решила этого не делать, потому что она не смогла бы обеспечить исполнение наказания в Китае.

Этот шаг последовал за аналогичной мерой итальянского регулятора. В январе власти этой страны заблокировали чат-бот для защиты данных пользователей из Италии.