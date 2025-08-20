Минфин выступил с предложением отменить льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса, сообщили «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. По их данным, исключение могут сделать для производственных предприятий, относящихся к приоритетным отраслям. Рассмотрение законопроекта возможно уже во время осенней сессии Госдумы.

Charles Forerunner, Unsplash

Сейчас компании МСП с выручкой до 2 млрд руб. и численностью сотрудников до 250 человек платят взносы по ставке 15% на часть зарплаты, превышающую 1,5 МРОТ (22 440 руб. в 2025 году). Все, что ниже этого уровня, облагается по стандартной ставке — 30%. Для крупного бизнеса весь фонд оплаты труда облагается по этой же базовой ставке.

Кроме того, ставка 7,6% применяется для IT-компаний со всего фонда оплаты труда, а также для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития в течение 10 лет. С этого года такой же тариф установлен для МСП в ряде отраслей обрабатывающей промышленности по перечню правительства.

Деловое объединение «Опора России» выступило против инициативы. У малого и среднего бизнеса большая нагрузка на фонд оплаты труда, поэтому повышение страховых взносов для них может привести к уходу компаний в тень, сказал Калинин. По его словам, уравнивание всех МСП в льготах выглядело бы справедливым, но полная отмена негативно отразится на секторе.

С аналогичной позицией выступает председатель комитета ТПП по поддержке МСП Александр Изюков. Он предупреждает, что сокращение льгот может стать «ударом, от которого многие уже не оправятся», особенно для добросовестных предпринимателей. По оценкам ТПП, в первом полугодии работу прекратили около 119 000 субъектов МСП.

Эксперты также считают, что отмена льготных тарифов может серьезно ударить по компаниям с большим «белым» фондом оплаты труда. В классическом варианте страховые взносы составляют треть ФОТа без учета НДФЛ, напомнил Владимир Саськов из НИУ ВШЭ. По его мнению, отказ от льгот может подтолкнуть бизнес к поиску серых схем.

По данным реестра, на 10 августа в России зарегистрировано 6,469 млн субъектов МСП, из которых 6,2 млн — микропредприятия, 235,5 тыс. — малые и 22,2 тыс. — средние. До введения льготы их количество было на 0,5 млн меньше.