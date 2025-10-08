Центр творческих индустрий (ЦТИ) «Фабрика» в Басманном районе Москвы оказался под угрозой сноса из-за включения в зону комплексного развития территорий (КРТ). Согласно проекту мэрии города, шесть участков общей площадью 9,53 гектара будут реорганизованы, а три из них отведены под реновацию.

Freepik

В рамках проекта планируется также создание новой инфраструктуры с сохранением культурных объектов, но судьба самой «Фабрики» остается неопределенной.

Основанный в 2005 году, центр стал важным арт-пространством для галерей, студий и художников. Здесь проводились выставки и резиденции для известных авторов, таких как Юрий Альберт и Эльдар Ганеев. В 2015 году «Фабрика» запустила программу «Фабричные мастерские» для художников старше 35 лет. Креативный кластер, расположенный в историческом здании бывшей фабрики технических бумаг «Октябрь» на Переведеновском переулке. Проект также является членом международной сети независимых культурных центров Trans Europe Halls с 2008 года.

Директор ЦТИ «Фабрика» Ася Филиппова рассказала, что 18 августа получила письмо от от Департамента градостроительной политики города Москвы, которым уведомили ее о включении территории «Фабрики» в зону КРТ.

«До начала октября мы должны были изъявить согласие на включение в зону КРТ, но мы согласие не изъявили. В данный момент мы находимся в ожидании распорядительного документа, который определит сроки изъятия у нас земельного участка и строений, в которых располагается Центр творческих индустрий «Фабрика». Поэтому конкретных сроков освобождения строений и участка у нас пока нет», — поделилась Филиппова.

По ее словам, официальное уведомление может прийти в течение месяца-двух.

На случай сноса резиденты «Фабрики» обсуждают возможные варианты переселения, но конкретных планов на данный момент нет. Судьба арт-пространства и его будущие планы остаются под вопросом, пока проект реорганизации не будет завершен.