Французская кинокомпания Pathé Films совместно с платформой искусственного интеллекта Genario объявили о запуске новой премии на Всемирном фестивале AI-фильмов. Награда будет присуждаться за лучший синопсис полнометражного фильма, написанный искусственным интеллектом (ИИ). Победители получат денежные призы в размере €10 тыс., €5 тыс. и €2 тыс. Фестиваль пройдет 11-12 апреля 2025 года в Ницце, Франция.

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Жюри конкурса возглавит сценарист фильмов «Пророк» и «Эмилия Перес» Томас Бидеген. В состав также войдут генеральный директор Banijay France Алексия Ларош-Жубер и актриса Жюли Гайе. По данным организаторов, на участие в конкурсе уже поступило более 1 тыс. заявок.

Председатель Pathé Films Ардаван Сафае считает, что премия Genario x Pathé даст новым талантам шанс быть замеченными и поддержанными. Он отметил, что ИИ при уважении прав авторов может стать мощным инструментом для кинематографистов.

Фестиваль AI-фильмов был создан по инициативе бывшего операционного директора Apple Марко Ланди. В этом году мероприятие планируется провести в первый раз. Председателем жюри будет французский режиссер Клод Лелуш.