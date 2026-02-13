Прокуратура Парижа объявила о раскрытии крупной схемы мошенничества в самом посещаемом музее мира. Аресты прошли еще во вторник в рамках расследования, инициированного после жалобы администрации Лувра в декабре 2024 года. Потери музея за десятилетие оцениваются более чем в €10 млн.

Uriel Soberanes / Unsplash

Среди задержанных оказались двое сотрудников Лувра, несколько гидов и предполагаемый организатор схемы. По данным следствия, гиды, специализировавшиеся на китайских туристических группах, систематически использовали одни и те же билеты для прохода разных посетителей. Позже подозрения пали и на других сопровождающих.

Прослушка телефонных разговоров подтвердила неоднократное использование одних и тех же билетов. Гиды также дробили группы, чтобы не платить обязательный сбор за устное сопровождение экскурсий, сообщили в прокуратуре.

У схемы были пособники среди персонала музея, которым гиды платили наличными за беспрепятственный проход. По оценкам следователей, сеть могла обслуживать до 20 туристических групп ежедневно на протяжении десяти лет.

Часть похищенных средств предположительно вложили в недвижимость во Франции и Дубае. При обысках изъяли более €957 тыс. наличными, €67 тысяч в иностранной валюте, а также €486 тысяч евро с банковских счетов.

Прокуратура также сообщила, что аналогичное мошенничество с билетами могло иметь место в Версальском дворце.

Это уже не первый криминальный инцидент в Лувре за последнее время. В октябре прошлого года четверо злоумышленников похитили из музея королевские ювелирные украшения на сумму около €88 млн. Украденные ценности до сих пор не найдены.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.