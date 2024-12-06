У водителей Uber есть 30 дней, чтобы пройти процедуру дактилоскопии. Это необходимосмм , чтобы компания смогла продолжать перевозить подростков без сопровождения взрослых на территории Калифорнии, сообщает TechCrunch.

Комиссия штата по коммунальным услугам (CPUC) вынесла постановление, согласно которому водители такси, перевозящие несовершеннолетних без сопровождения взрослых, должны пройти проверку отпечатков пальцев. Постановление также обязывает транспортные компании оплачивать стоимость таких проверок.

Uber уже не раз боролась с требованиями проверки биографии водителей по отпечаткам пальцев. Семь лет назад Uber и Lyft удалось отменить введение в Калифорнии проверки водителей по отпечаткам пальцев. В компании утверждали, что достаточно уже существующих проверок биографии по имени и прочих мер предосторожности, а такой шаг отталкивает водителей от регистрации на платформе и нарушает права меньшинств.

Но когда речь идет о безопасной перевозке детей и гарантии того, что они не сядут в машину к потенциальному преступнику, все эти проблемы уходят на второй план.

Uber запустила Uber for Teens, сервис, позволяющий подросткам в возрасте от 13 до 17 лет вызывать Uber без сопровождения родителей или опекунов, в феврале 2024 года. CPUC направила компании письмо с предупреждением, в котором настоятельно рекомендовала остановить работу сервиса до тех пор, пока не будет решен вопрос с правилами проверки биографических данных, принятыми в 2016 году.

В марте Uber попросила разъяснить правила, в частности ту часть, которая гласит, что любой бизнес, занимающийся «в первую очередь» перевозкой несовершеннолетних, должен обеспечивать строгую проверку биографических данных. Этим летом компания заявила, что менее 10% от общего числа поездок компании приходится на несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В центре споров оказался вопрос о том, следует ли обязать Uber участвовать в программе Trustline Министерства юстиции. Trustline — это реестр Департамента социальных служб Калифорнии, который содержит отпечатки пальцев для проверки опекунов на предмет наличия у них арестов и судимостей.

Он также проверяет кандидатов по Центральному индексу жестокого обращения с детьми, в котором содержатся сообщения о подозрениях в насилии над детьми.

Uber заявила, что ее собственная система проверки по именам через Checkr, а также функции безопасности, такие как отслеживание поездок в реальном времени, включенные в Uber for Teens, достаточны для обеспечения безопасности пассажиров любого возраста. Компания также утверждает, что с подростками работают только самые опытные водители с лучшими рейтингами.

Uber также обвиняют в том, что компания не предпринимает достаточных мер для защиты пассажиров от опасных ситуаций, включая торговлю детьми. В июле две семьи из Южной Каролины подали в суд, утверждая, что компания позволила перевезти их дочерей-подростков через границу штата в дом преступника, где одна из девочек подверглась сексуальному насилию.

HopSkipDrive, стартап, предоставляющий услугу совместных поездок для детей, выступает в поддержку данного решения. Компания называет своих водителей «CareDrivers» и говорит, что все они имеют опыт работы с детьми и проходят аттестацию по 15 пунктам перед приемом на работу, включая проверку биографии по отпечаткам пальцев.

Стартап также использует спутниковый мониторинг для выявления небезопасного поведения водителей и отслеживания поездок в режиме реального времени. При этом за каждой поездкой следит специальная команда.

Постановление CPUC требует, чтобы транспортные компании, которые оказывают транспортные услуги несовершеннолетним, предоставляли информацию о том, как родители могут отслеживать поездки в режиме реального времени, какие процедуры безопасности применяются при посадке и высадке пассажиров и какое обучение проходят водители, перевозящие несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В постановлении также указано, что все затраты на осуществление проверок несут перевозчики.

Uber увеличивает число электромобилей на своей платформе, полагая, что чат-бот для водителей, отвечающий на вопросы об электромобилях, станет полезным инструментом. Компания объявила об интеграции с новой флагманской моделью от OpenAI. Ассистент будет предоставлять персонализированные ответы водителям с учетом их потребностей.