Российские бизнес все чаще отказывает подрядчики по маркетинговым услугам: компании рассматривают до восьми кандидатов, но выбирают только одного. Остальные отсеиваются из-за рисков, сомнений в компетенциях или несоответствия бюджету, выяснили аналитики диджитал-агентства АЙNET. Подробности — в распоряжении «Инка».

По сравнению с прошлым годом конкуренция за контракты усилилась: в 2025 году компании в среднем выбирали из семи подрядчиков, тогда как сейчас — уже из восьми.

По оценке специалистов АЙNET, изучивших статистику сервиса для проверки контрагентов Rusprofile, ключевыми причинами отказа становятся риски, связанные с деловой репутацией, несоответствие заявленного опыта фактическим компетенциям, а также ценовые параметры.

Дополнительным фильтром выступают службы безопасности. Тендерные отделы крупных компаний подсчитали, что около 2–5% подрядчиков не проходят базовую проверку, а еще 10–15% допускаются к работе только на условиях постоплаты без авансирования.

Тренд особенно заметен в цифровых и маркетинговых услугах, где компании чаще всего привлекают внешних подрядчиков и сравнивают сразу несколько предложений. При этом исследование в основном охватывает малый и средний бизнес, однако участники рынка отмечают, что крупные компании придерживаются схожей логики отбора, используя собственные системы проверки.

Интерес к проверке контрагентов также растет. По данным АЙNET, количество просмотров карточек компаний с аналитикой увеличилось на 33% год к году — с 543 тыс. до 721 тыс. за январь–февраль.

Усиление контроля связано с попытками бизнеса снизить риски срыва контрактов и финансовых потерь. В условиях экономической неопределенности компании чаще проверяют подрядчиков и осторожнее подходят к условиям сотрудничества.

«Благоприятная деловая репутация, в том числе отсутствие судебных разбирательств, финансовая устойчивость компании, укомплектованный штат сотрудников, становится базовым требованием к подрядчикам. Это играет на руку тем, кто с самого начала строил честный бизнес», — отметил Руслан Миняжетдинов, генеральный директор и основатель АЙNET.

Что это значит для бизнеса

Для подрядчиков это означает рост конкуренции и требований: недостаточно предложить выгодную цену — критически важны подтвержденный опыт и прозрачная деловая репутация.

Для заказчиков — это способ снизить риски, но одновременно и рост издержек на отбор, а также более долгий цикл принятия решений.

