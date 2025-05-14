Загадка сморщивания пальцев в воде, возможно, получила свое объяснение. Новое исследование подтверждает, что характерные бороздки, появляющиеся на кончиках пальцев после водных процедур, в основном повторяют свой узор при последующих намоканиях. Это открытие было сделано после того, как биомедицинский инженер Гай Герман из Бингемтонского университета в Нью-Йорке решил выяснить, всегда ли морщины формируются одинаково.

Процесс сморщивания запускается, когда вода проникает через потовые протоки в кожу, изменяя концентрацию соли во внешнем слое. Нервные волокна сигнализируют мозгу об этом изменении, что, в свою очередь, заставляет крошечные кровеносные сосуды в коже сокращаться. Это сокращение сосудов и «стягивает» поверхность кожи, создавая морщинистую текстуру. Поскольку расположение кровеносных сосудов относительно постоянно, то и рисунок морщин в целом сохраняется. Интересно, что у людей с поврежденными срединными нервами пальцы не сморщиваются, что подтвердилось в ходе исследования на одном из студентов с таким повреждением.

Это не просто случайный побочный эффект. Образующиеся временные бороздки и гребни улучшают сцепление с мокрыми поверхностями, облегчая ходьбу или удержание скользких предметов. Возникает вопрос: почему же мы не ходим с такими «супер-цепкими» пальцами постоянно? Исследователи пока не знают точного ответа, но предполагают, что постоянная морщинистость могла бы снизить чувствительность пальцев или сделать их более уязвимыми к повреждениям. Если бы не это, наши пальцы могли бы всегда быть такими, но это, очевидно, создавало бы определенные проблемы.

Ранее предполагалось, что кожа сморщивается из-за набухания, но исследование 2016 года показало, что для этого кожа должна была бы набухнуть как минимум на 20%. Тот факт, что у людей с повреждением нервов сморщивание не происходит, подтолкнул ученых к дальнейшему изучению механизмов этого явления.

Помимо удовлетворения научного любопытства, понимание деталей этого процесса может иметь и практическое применение, например, в криминалистике. Знание того, как искажается кожа пальцев после длительного пребывания в воде может помочь в идентификации тел после стихийных бедствий. Таким образом, топология морщин добавляется к набору устойчивых узоров нашей кожи, таких как отпечатки пальцев и линии Блашко.