Эксперты «Авито Недвижимости» изучили вторичный рынок жилья Москвы и отобрали несколько вариантов квартир, где главным достоинством стали открытые площадки под открытым небом. В подборку попали лоты с большими террасами — от уединенных уголков до внушительных пространств, с которых открываются виды на центр города, реку и парки.

Самый дорогой лот в списке оценили в 340 млн руб. Трехкомнатная квартира площадью 129 кв. м находится в Пожарском переулке. Из кухни-гостиной, совмещенной со столовой, можно выйти на террасу. Там же предусмотрена мастер-спальня с санузлом и вместительными шкафами, еще одна спальня, гостевая ванная и прихожая. Отделка выполнена в светлых тонах с использованием дуба и мрамора, встроена техника. Дом клубного типа стоит в тихом центре, во дворе закрытая территория, есть подземная парковка и консьерж.

Фото: «Авито Недвижимость»

Четырехкомнатная квартира на улице Фадеева площадью 174 квадрата продается за 310 млн руб. Помимо гостиной, кухни и двух спален, здесь есть мастер-спальня с гардеробной, отдельная постирочная, просторная терраса и пять балконов. Открытое пространство позволяет организовать место для завтраков или вечернего отдыха. В отделке использовали камень и дерево, работает система «умный дом» и климат-контроль. Окна до пола дают много света, во дворе закрытая территория и паркинг.

Еще одна четырехкомнатная квартира площадью 147 кв. м расположена в районе Большой Дмитровки и стоит 250 млн руб. Из гостиной есть выход на просторную террасу-балкон, откуда видно исторические крыши. Планировка включает кухню со столовой, три спальни и две ванные. В отделке использованы мрамор, травертин и дерево, в зале камин. Высокие потолки добавляют ощущения простора.

Пятикомнатная квартира на набережной Академика Туполева занимает 505 квадратов на двух уровнях и продается за 310 млн руб. Внутри гостиная-столовая с камином, кухня, кабинет, мастер-спальня с гардеробной и ванной, несколько спален и санузлов. Главная особенность — просторная терраса с зоной отдыха, откуда видно двор и парк. Интерьер выдержан в неоклассическом стиле с мрамором и деревом. На территории охраняемый двор и подземный паркинг.

Семикомнатная квартира в Большом Сухаревском переулке площадью 319 квадратов и стоимостью 310 млн руб. занимает два этажа. На первом — кухня-столовая, гостиная с камином и вторым светом, кабинет и спальня. На втором — еще три спальни и санузлы. Терраса и балкон дополняют пространство. Авторская отделка в современном стиле, есть техника и кондиционирование. Дом расположен недалеко от метро, есть подземный паркинг.

Восьмикомнатная квартира на Береговой улице площадью 587 квадратов оценена в 290 млн руб. Четырехуровневый таунхаус включает гостиную с камином, кухню, спальни с санузлами и гардеробными, спа-зону с сауной и джакузи. Трехсторонняя терраса выходит на воду и зелень, здесь обустроили место для отдыха и приема гостей. Интерьер в стиле современной классики, есть система «умный дом». Рядом лесопарк и набережная.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.